Im März tra­fen sich die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der BRK- Bereit­schaft Mehl­mei­sel und war­fen unter dem Vor­sitz von ihrer Bereit­schafts­lei­te­rin Karin Eigl einen Blick zurück auf ihre Rot-Kreuz-Arbeit des ver­gan­ge­nen Jah­res und ehr­ten lang­jäh­ri­ge, ver­dien­te Mitglieder.

Karin Eigl, Bereit­schafts­lei­te­rin der BRK-Bereit­schaft Mehl­mei­sel, berich­tet bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung, dass vor allem die Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie domi­nie­ren­des The­ma der ehren­amt­li­chen Arbeit der Mit­glie­der im Jahr 2022 gewe­sen sind. So sorg­te die Pan­de­mie bei den Rot­kreuz­lern für ein neu­es Betä­ti­gungs­feld – ein Test­zen­trum für Coro­na-Schnell­tests für die Bevöl­ke­rung, im Rah­men der bun­des­wei­ten Pan­de­mie-Abwehr-Stra­te­gie, in Mehl­mei­sel. Dabei lei­ste­ten die Mit­glie­der der Bereit­schaft mit rund 480 Stun­den ehren­amt­li­cher Arbeit einen groß­ar­ti­gen Bei­trag. Als Dank für das Enga­ge­ment sei­ner Hel­fe­rin­nen und Hel­fer bei der Auf­recht­erhal­tung des Schnell­test­zen­trums, erhielt die BRK-Bereit­schaft Mehl­mei­sel sogar eine Aus­zeich­nung von der Gemein­de Mehlmeisel.

Ande­rer­seits brach­ten die noch gel­ten­den Ein­schrän­kun­gen der Pan­de­mie auch vie­le ande­re Akti­vi­tä­ten der Bereit­schafts­mit­glie­der – wie Sani­täts­dien­ste, Bereit­schafts­aben­de und Aus­bil­dungs­ver­an­stal­tun­gen – lan­ge Zeit zum Erlie­gen. Die Ver­an­stal­tun­gen der Mehl­mei­se­l­er Bereit­schaft weist der­zeit noch lan­ge nicht wie­der die Teil­neh­mer­zah­le auf, wie in den Zei­ten vor der Pan­de­mie. Ins­be­son­de­re die jun­gen Mit­glie­der blei­ben den gemein­sa­men Tref­fen und Aus­bil­dungs­aben­den oft auch bei den Mel­dun­gen zu Ein­sät­zen und Sani­täts­dien­sten fehl­ten oft die „Mann­stär­ke“ der ver­gan­ge­nen Jah­re, berich­te­te Eigl. „Die mit Feu­er für das Rotes Kreuz in unse­rer Bereit­schaft sind bereits im geho­be­nen Alter und bei den Jun­gen brennts ein­fach nicht so wie gewünscht,“ fast Eigl die momen­ta­ne nicht ein­fa­che Situa­ti­on zusam­men. Den­noch sind Eigl und die Mit­glie­der ihrer Bereit­schafts­lei­tung ent­schlos­sen die Her­aus­for­de­rung anzu­ge­hen und ihre Rot-Kreuz-Arbeit und das kame­rad­schaft­li­che Mit­ein­an­der wie­der auf Vor-Pan­de­mie-Niveau zu brin­gen. “Mög­lich­kei­ten sich ein­zu­brin­gen, gibt es vie­le”, erklärt Eigl und führt unter ande­rem den Sani­täts­dienst bei den Lui­sen­burg Fest­spie­len oder beim Mais­el ́s Fun­Run, beim Bay­reu­ther Bür­ger­fest und dem Main­au­en­lauf in Bay­reuth auf.

Aber nicht nur von Her­aus­for­de­run­gen, son­dern auch von Erfol­gen kann Eigl berich­ten. So war der „Arbeits­tag“ im ver­gan­ge­nen Jahr, bei dem die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Bereit­schaft gemein­sam das BRK-Heim in Mehl­mei­sel und des­sen Außen­an­la­gen auf Vor­der­mann brin­gen, gut besucht. Von den Mit­glie­dern eben­falls sehr gut ange­nom­men wur­de eine gemein­sa­me Aus­flugs­fahrt zum Alt­mühl­see, als Ersatz für eine tra­di­tio­nel­le Weih­nachts­fei­er. Ein posi­ti­ves Ergeb­nis erbrach­te auch die durch die Bereit­schaft durch­ge­führ­te Alt­klei­der­samm­lung. Finan­zi­ell ste­he man gut da.

Ihren Bericht über das Jahr 2022 schloss Eigl mit einem Dank an die enga­gier­ten ehren­amt­li­chen Mit­glie­der der BRK-Bereit­schaft Mehl­mei­sel und mit einem Appell sich auch in der kom­men­den Zeit wei­ter für das Rote Kreuz zu engagieren.

Die­sen Appell griff Bernd Neu­kam, stell­ver­tre­ten­der Kreis­be­reit­schafts­lei­ter des BRK-Kreis­ver­ban­des Bay­reuth, auf und lob­te das Erreich­te und den Zusam­men­halt der Kame­ra­den und Kame­ra­din­nen der Mehl­meis­ler Bereitschaft.

Als Ver­tre­te­rin der Gemein­de war Cath­rin Selt­mann (3. Bür­ger­mei­ste­rin der Gemein­de Mehl­mei­sel) als Gast bei der Jah­res­haupt­ver­samm­lung der BRK-Bereit­schaft Mehl­mei­sel. Sie lob­te die Lei­den­schaft und Ent­schlos­sen­heit der Bereit­schafts­lei­tung und der Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, da sie wis­se, dass das das Aus­üben eines Ehren­am­tes nicht immer ein­fach sei und viel Aus­dau­er erfor­der­lich sei und bot der Mehl­meis­ler Bereit­schaft ihre tat­kräf­ti­ge Unter­stüt­zung an. Ihre Jah­res­ver­samm­lung nah­men die Mit­glie­der der BRK-Bereit­schaft Mehl­mei­sel auch zum Anlass, ver­dien­te Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den für ihre lang­jäh­ri­gen Dien­ste für das Rote Kreuz gebüh­rend zu ehren.

Für 50 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt:

Man­fred Köst­ler und Hans Popp.

Für 60 Jah­re ehren­amt­li­chen Dienst für das Rote Kreuz wur­den geehrt:

Albert Kastl.