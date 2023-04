Ab Anfang Mai wie­der in Stadt und Land­kreis Bam­berg kosten­frei erhältlich!

„Die Ker­wa is kum­ma, die Ker­wa is do! Die Alten die brum­ma, die Junga san fro!“, wird es in den näch­sten Wochen und Mona­ten aus den Keh­len aller Kirch­weih­gän­ger in der Regi­on Bam­berg tönen. Wann und wo eine Kirch­weih statt­fin­det, ver­rät ab sofort wie­der der belieb­te Kirch­weih­ka­len­der für Stadt und Land­kreis Bam­berg, in die­sem Jahr bereits in der 16. Auflage.

Die Freun­de die­ses Brauch­tums, das all­jähr­lich an die Wei­hen der Kir­chen oder das Namens­fest des Kir­chen­pa­trons erin­nert, fin­den mit dem Kirch­weih­ka­len­der eine umfas­sen­de und (ver­mut­lich) abschlie­ßen­de Auf­li­stung aller in der Regi­on statt­fin­den­den Kirch­wei­hen. Ins­ge­samt 265 so genann­te Ker­was, von A wie Abts­dorf bis Z wie Zücks­hut, wur­den von der Bam­ber­ger Fir­ma 2mcon, die den Kirch­weih­ka­len­der bereits 2006 erst­mals publi­zier­te, auch in die­sem Jahr in enger Zusam­men­ar­beit mit den Gemein­den des Land­krei­ses, der Stadt Bam­berg sowie zahl­rei­chen Ver­ei­nen zusammengetragen.

Ab sofort ist der neue Kirch­weih­ka­len­der 2023 kosten­los an über 300 Ver­teil­stel­len erhält­lich, u. a. an der Info­thek im Bam­ber­ger Rat­haus am Max­platz, an der Info­thek des Land­rats­am­tes in der Lud­wig­stra­ße, in den Rat­häu­sern der Gemein­den, in allen Filia­len der Spar­kas­se sowie der VR Ban­ken sowie in Filia­len der Bäcke­rei Fuchs.

Unter www​.kirch​weih​ka​len​der​-bam​berg​.de oder www​.ker​wa​ka​len​der​.de sind alle Kirch­weih­ter­mi­ne und nütz­li­che Zusatz­in­for­ma­tio­nen auch online im Inter­net zu finden.