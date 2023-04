iKra­tos Haus­mes­se Frei­tag, den 16.06.2023



Am Frei­tag, den 16. Juni 2023 kön­nen Sie sich von 14 bis 18 Uhr rund um die The­men Pho­to­vol­ta­ik und Wär­me­pum­pe infor­mie­ren. Hören Sie span­nen­den Vor­trä­gen zu, und ler­nen Sie unse­re Part­ner Sun­Power, Tes­la, Pana­so­nic und Bosch per­sön­lich ken­nen. Nut­zen Sie die Mög­lich­keit mit Per­so­nen zu spre­chen, die bereits eine Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge oder Wär­me­pum­pe betrei­ben – für einen Sitz­platz sowie Ver­pfle­gung ist gesorgt.

100. gemein­sa­me PV-Anla­ge ging in Betrieb

„Ab heu­te mache ich mei­nen eige­nen Strom“, freut sich Jochen Vom­hof über sei­ne neue Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge mit einer Lei­stung von rund 10 kWp. Er ist damit der 100. Kun­de, der das inter­es­san­te Ange­bot der Gemein­de­wer­ke Wen­del­stein (GWW) und der Fir­ma iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH ange­nom­men hat. 30 wei­te­re Anla­gen sind bei Kun­den der Gemein­de­wer­ke bereits eingeplant.

Für Kun­den der Gemein­de­wer­ke Wen­del­stein bie­tet iKra­tos befri­stet bis 30.06.2023 (Bestell­ein­gang) eine Spei­cher­nach­rü­stung mit einem För­der­bo­nus von 750 € für Bestands­kun­den einer PV-Anla­ge an.

Den gan­zen Bericht, sowie mehr Infor­ma­tio­nen zur Akti­on fin­den Sie hier: https://​www​.gemein​de​wer​ke​-wen​del​stein​.de/​U​n​t​e​r​n​e​h​m​e​n​/​N​a​c​h​r​i​c​h​t​e​n​/​N​a​c​h​r​i​c​h​t​e​n​a​r​c​h​i​v​/​1​0​0​.​-​g​e​m​e​i​n​s​a​m​e​-​P​V​-​A​n​l​a​g​e​-​g​i​n​g​-​i​n​-​B​e​t​r​i​e​b​-​E​1​1​2​5​6​.​htm

Ein Pho­to­vol­ta­ik­mo­dul für den För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim e.V.

Der ober­frän­ki­sche Ener­gie- und Solar­pro­fi iKra­tos unter­stützt den För­der­ver­ein Berg­wacht­be­reit­schaft Forch­heim e.V. bei der Reno­vie­rung der Berg­wacht-Dienst­hüt­te am Wal­ber­la. Nach und nach wird die Dienst­hüt­te nun renoviert.

iKra­tos unter­stützt das Vor­ha­ben mit einem Sun­Power Pho­to­vol­ta­ik­mo­dul, wel­ches bis zu 410 Watt­peak pro­du­zie­ren, und zur Ver­fü­gung stel­len kann. So steht an der Dienst­hüt­te selbst pro­du­zier­ter Strom zur Verfügung.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Pro­jekt fin­den Sie hier: https://​www​.ikra​tos​.de/​f​o​e​r​d​e​r​v​e​r​e​i​n​-​b​e​r​g​w​a​c​h​t​b​e​r​e​i​t​s​c​h​a​f​t​-​f​o​r​c​h​h​e​i​m​-​p​h​o​t​o​v​o​l​t​a​i​k​-​m​o​d​ul/

Die neue Bosch Com­press 6800i AW

Bosch bie­tet auch im Bereich der Wär­me­pum­pen her­vor­ra­gen­de Luft-Was­ser-Wär­me­pum­pen an und arbei­tet ste­tig an deren Ver­bes­se­rung. So kommt nun auch die neue Bosch Com­press 6800i AW – Ihre ener­gie­spa­ren­de, voll­elek­tri­sche Lösung mit einer der lei­se­sten Wär­me­pum­pen ihrer Klasse.

Fol­gen­de Vor­tei­le bie­tet die neue Com­press 6800i AW:

Eine neue Ära der Laut­stär­ke und Nach­hal­tig­keit mit unse­rer lei­se­sten Wär­me­pum­pe, betrie­ben mit dem natür­li­chen Käl­te­mit­tel R290

Fünf Lei­stungs­klas­sen von 3,9 kW bis 11,5 kW und hohe Vorlauftemperatur

Ide­al für Sanie­run­gen und Neu­bau­ten, sowohl für Ein- als auch Mehrfamilienhäuser

Platz­spa­ren­de Instal­la­ti­on der Außen­ein­heit, ener­gie­spa­ren­de elek­tri­sche Systemlösung

Mehr Infor­ma­tio­nen rund um die Bosch Com­press fin­den Sie hier: https://​www​.ikra​tos​.de/​b​o​s​c​h​-​c​o​m​p​r​e​s​s​-​6​8​0​0​i​-​n​eu/

Hier kön­nen Sie uns per­sön­lich treffen

Sonn­tag, den 23.04.2023 13 – 17 Uhr

iKra­tos-Info-Stand beim 25-jäh­ri­gem Jubi­lä­um der Lias­gru­be in Eggolsheim

Sonn­tag, den 07.05.2023 10 – 16 Uhr

iKra­tos-Info-Stand beim Tag der offe­nen Tür im Knob­lauchs­land bei Rott­ner Gemü­se, Loher Haupt­str. 140, 90427 Nürnberg

Sams­tag, den 13.05.2023 11 – 18 Uhr

Info-Stand beim Nach­hal­tig­keits­fe­sti­val des Land­krei­ses Forch­heim, Markt­platz, 91320 Ebermannstadt

Wir erar­bei­ten Lösungen!

Haben Sie noch Fra­gen, möch­ten sich infor­mie­ren oder infor­mie­ren las­sen? Dann kom­men Sie doch ger­ne, nach tele­fo­ni­scher Anmel­dung unter 09192–992800, bei uns im Büro in der Bahn­hof­stra­ße 1 in 91367 Wei­ßen­ohe vor­bei. Der­zeit bie­ten wir Ihnen ger­ne zusätz­lich Bera­tun­gen per Video an.

Wir sind von Mon­tag – Don­ners­tag von 8 – 16 Uhr und Frei­tag von 8 – 15 Uhr, nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung, per­sön­lich für Sie da.

iKra­tos Solar- und Ener­gie­tech­nik GmbH

­