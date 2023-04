Ab kom­men­den Mon­tag, 24. April 2023 wird die Kreis­stra­ße BA 48 in Wei­chen­dorf und der angren­zen­de Geh­weg auf Höhe Vogt­str. 11a bis vor­aus­sicht­lich 26. April für den Fahr­zeug­ver­kehr bzw. für Fuß­gän­ger voll­stän­dig gesperrt. Grund ist die Auf­stel­lung eines Fertighauses.

Fuß­gän­ger kön­nen auf dem gegen­über­lie­gen­den Geh­weg den Bau­stel­len­be­reich passieren.

Die Umlei­tung des Ver­kehrs erfolgt von Mer­ken­dorf über Dro­sen­dorf – Mem­mels­dorf nach Wei­chen­dorf und umge­kehrt (Kr BA 16 – St 2190 – Kr BA 5) bzw. über die Gemein­de­ver­bin­dungs­stra­ße von Wei­chen­dorf nach Drosendorf.

Die Bus­hal­te­stel­le in der Vogtstraße/​Einmündung Kel­ler­berg kann in die­ser Zeit nicht ange­fah­ren wer­den. Es wird eine Ersatz­hal­te­stel­le in der Vogt­stra­ße nach der Ein­mün­dung Zur Müh­le eingerichtet.

Der Anlie­ger­ver­kehr wird aus bei­den Rich­tun­gen bis zur Bau­stel­le zugelassen.

Wir bit­ten alle Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ver­ständ­nis und Beachtung.