Bau­stel­len­fahr­plä­ne für ÖPNV und Schü­ler­ver­kehr ab Donnerstag

Das Staat­li­che Bau­amt Bam­berg führt in einem Gemein­schafts­pro­jekt mit dem Markt Mark­tro­dach und dem Zweck­ver­band „Rodach­er Grup­pe“ umfang­rei­che Bau­ar­bei­ten an der B 173 im Bereich von Mark­tro­dach durch. Wie das Bau­amt mit­teilt, tritt die Voll­sper­rung auf­grund orga­ni­sa­to­ri­scher Maß­nah­men ent­ge­gen der bis­he­ri­gen Pla­nung nicht bereits am kom­men­den Mon­tag, 24. April, son­dern erst am Don­ners­tag, 27. April, in Kraft.

Die­se klei­ne Ver­schie­bung wirkt sich auf den ÖPNV und damit auf die Schü­ler­be­för­de­rung dahin­ge­hend aus, dass die Bus­se in die­sem Bereich noch bis ein­schließ­lich Mitt­woch nach bis­he­ri­gem Fahr­plan ver­keh­ren wer­den. Ab Don­ners­tag, 27. April, gel­ten dann soge­nann­te „Bau­stel­len­fahr­plä­ne“, die bereits jetzt auf der Home­page des Land­krei­ses unter https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​u​n​d​-​v​e​r​k​e​h​r​/​m​o​b​i​l​i​t​a​e​t​-​o​e​p​n​v​/​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​-​b​u​s​-​u​n​d​-​b​a​hn/ ein­ge­se­hen wer­den kön­nen. Betrof­fen sind die Lini­en 9, 91, 92, 93 und 94.

In zahl­rei­chen Abstim­mungs­ge­sprä­chen hat die Mobi­li­täts­zen­tra­le ver­sucht, die Aus­wir­kun­gen auf den ÖPNV und damit auch auf die Schü­ler­be­för­de­rung so gering wie mög­lich zu hal­ten. Aller­dings wird um Ver­ständ­nis gebe­ten, dass ange­sichts der Dimen­si­on der Bau­maß­nah­me und deren Fol­gen Ein­schrän­kun­gen unver­meid­bar sind. Wie die Mobi­li­täts­zen­tra­le mit­teilt, ist aktu­ell nicht abschätz­bar, wie hoch das Ver­kehrs­auf­kom­men auf den Umlei­tungs­strecken und damit die Aus­wir­kun­gen auf den ÖPNV sowie auf die Schü­ler­be­för­de­rung tat­säch­lich sein werden.

Trotz zahl­rei­cher Unwäg­bar­kei­ten haben die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Mobi­li­täts­zen­tra­le pla­ne­risch alles unter­nom­men, um einen ver­läss­li­chen und damit sta­bi­len Fahr­plan zu erstel­len. Dies bedingt aller­dings vor­ge­zo­ge­ne Abfahrt­zei­ten in den frü­hen Mor­gen­stun­den, damit die Schü­le­rin­nen und Schü­ler mög­lichst pünkt­lich ihre Schu­len errei­chen. Um die Rück­fahrt ins Rodach­tal nach der sech­sten Stun­de zu gewähr­lei­sten, muss zudem auf­grund län­ge­rer Fahr- und damit Umlauf­zei­ten der Bus­se auf eine Rück­fahrt­mög­lich­keit nach der fünf­ten Stun­de ver­zich­tet werden.

Zwei zusätz­li­che Bus­se sol­len zwar dabei hel­fen, das Ange­bot des ÖPNV im betrof­fe­nen Bereich wei­test­ge­hend auf­recht­zu­er­hal­ten, aller­dings kann vor­aus­sicht­lich für die Dau­er der Bau­ar­bei­ten die feste Lini­en-Ver­bin­dung über Wal­len­fels nach Bad Steben vor­erst nicht bedient wer­den. Über eine Ruf­bus­an­fra­ge besteht jedoch die Mög­lich­keit, zur Takt­li­nie nach Stein­wie­sen und von dort aus mit dem Bus wei­ter nach Nord­hal­ben und Bad Steben zu kommen.

Sowohl das Staat­li­che Bau­amt, die Markt­ge­mein­de Mark­tro­dach als auch das Land­rats­amt bit­ten grund­sätz­lich dar­um, die Bau­stel­le mög­lichst weit­räu­mig zu umfahren.