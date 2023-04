Lei­der muss die Vor­stel­lung von „DER KIS­SEN­MANN“, die mor­gen, Sams­tag, 22.04. um 19.30 Uhr im Stu­dio des Thea­ters Hof statt­fin­den soll­te, auf­grund einer plötz­li­chen Erkran­kung im Ensem­ble aus­fal­len. Alle, die bereits Kar­ten gekauft haben, wer­den gebe­ten, sich an der Thea­ter­kas­se zu mel­den. Neben der Mög­lich­keit, die Kar­ten gegen Erstat­tung des Kauf­prei­ses zurück­zu­ge­ben, kann an der Thea­ter­kas­se, Tel.: 09281/7070–290, auch direkt umge­bucht wer­den auf eine der drei letz­ten Vor­stel­lun­gen am Sams­tag, 06. Mai, Frei­tag, 12. Mai oder Sonn­tag, 21. Mai jeweils um 19.30 Uhr im Stu­dio. Für alle, die nur mor­gen Zeit haben für einen Thea­ter­be­such, besteht außer­dem die Gele­gen­heit, die „Kissenmann“-Karte ein­zu­tau­schen in eine Kar­te für „Die Rat­ten“, die mor­gen um 19.30 Uhr im Gro­ßen Haus zu laufen.