Die schön­sten 583 Bier­gär­ten Fran­kens online

Frän­ki­sche Bier­stra­ße am 18. April in der Staf­fel­berg­bräu in Lof­feld bei Lichtenfels

Pünkt­lich zum Tag des Bie­res am 23. April hat der Ver­ein Bier­land Ober­fran­ken / Frän­ki­sche Bier­stra­ße, ein Zusam­men­schluss aller 298 Braue­rei­en Fran­kens, die Bier­gar­ten­sai­son eröff­net und dazu sei­ne Bier­gar­ten­da­ten­bank aktua­li­siert und frei geschal­tet. Unter www​.bier​land​-fran​ken​.de fin­den die Lieb­ha­ber der frän­ki­schen Brau­kul­tur ab sofort Por­traits der ins­ge­samt 583 schön­sten Bier­gär­ten Fran­kens, so der Kulm­ba­cher Land­rat Klaus Peter Söll­ner, 1. Vor­sit­zen­der des Ver­eins Bier­land Ober­fran­ken und die geschäfts­füh­ren­de Vor­stän­din Gise­la Mei­nel aus Hof. Haupt­the­men der Jah­res­ver­samm­lung, so Söll­ner und Mei­nel, waren neben der Bier­gar­tener­öff­nung die aktu­el­le Situa­ti­on der Braue­rei­en und damit ver­bun­den der Bier­preis, der Aus­bau der Koope­ra­ti­on mit dem VGN Nürn­berg und die ober­frän­ki­sche Braugerste.

A pro­pos Bier­gar­ten: Was für uns Fran­ken selbst­ver­ständ­lich ist, löst in ande­ren Län­dern Erstau­nen aus. „Beer Gar­den? gre­at mar­ke­ting idea”. Das war die erste Reak­ti­on von Chris Con­way aus Edin­burgh, der sich um die tou­ri­sti­sche Ver­mark­tung von schot­ti­schem Whis­ky küm­mert. Er wuss­te nicht, dass Bier­gär­ten in Bay­ern eine mehr als 200-jäh­ri­ge Tra­di­ti­on haben und am 4. Janu­ar 1812 von König Max I. Joseph von Bay­ern per Gesetz erlaubt wur­den. Und dass sie längst Teil der baye­ri­schen und natür­lich auch der frän­ki­schen Bier­kul­tur sind. Wir wis­sen nicht, ob es inzwi­schen auch einen „Whis­ky gar­den“ in Schott­land gibt. Wir wis­sen aber auf jeden Fall, dass es bei uns Hun­der­te wun­der­schö­ner Bier­gär­ten gibt, in denen sich die frän­ki­sche Bier­kul­tur, viel­leicht sogar Fran­ken selbst am besten ken­nen­ler­nen lässt.

Wie vie­le Bier­gär­ten ken­nen Sie selbst? 583 Bier­gär­ten hat der Ver­ein im Inter­net por­trai­tiert. Online auch von unter­wegs nutz­bar, fin­den Fans frän­ki­scher Bier­gar­ten­kul­tur unter www​.bier​land​-fran​ken​.de ab sofort alle Infos, die sie brau­chen, wenn sie die ober­frän­ki­sche Bier­gar­ten­kul­tur erle­ben möch­ten: Wie die Bier­gär­ten aus­se­hen in der Bil­der­ga­le­rie, wann sie geöff­net haben, die Anschrift, Tele­fon­num­mer, ein Kurz­por­trait über den Bier­gar­ten, ange­bo­te­ne Bie­re und Gerich­te, Infor­ma­tio­nen zu den Anrei­se­mög­lich­kei­ten mit Bus und Bahn, Infos, ob bei­spiels­wei­se ein Kin­der­spiel­platz vor­han­den ist, Hun­de erlaubt sind oder in der Nähe ein Wohn­mo­bil­stell­platz ein­ge­rich­tet ist. Dazu gibt es vie­le wei­te­re Such­funk­tio­nen und Aus­flug­tipps, die einem die Rou­ten­pla­nung ein­fa­cher machen. Bier­som­me­lier Mar­kus Rau­pach und Basti­an Bött­ner haben im Auf­trag von Bier­land Ober­fran­ken alle Bier­gär­ten per­sön­lich besucht, foto­gra­fiert und por­trai­tiert und deren Beson­der­hei­ten dar­ge­stellt, frän­ki­sche Bier­gar­ten­kul­tur vom Fein­sten. Die Bier­gar­ten­da­ten­bank wird per­ma­nent aktua­li­siert. Und auch die, die rund um ihren Bier­gar­ten­be­such nach Aus­flugs­zie­len suchen, wer­den fün­dig. Auf www​.bier​land​-fran​ken​.de sind 40 aus­ge­ar­bei­te­te Braue­rei-Tou­ren und jede Men­ge Aus­flugs­tipps zu fin­den, die sich mit dem Bier­gar­ten­be­such ver­bin­den lassen.

Aus­bau der Koope­ra­ti­on mit dem VGN Nürnberg

Zudem arbei­tet der Ver­ein sehr eng mit dem VGN Nürn­berg (Ver­kehrs­ver­bund Groß­raum Nürn­berg) zusam­men. „Vie­le der Bier­gär­ten und Braue­rei­en sind inzwi­schen auch mit dem öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr erreich­bar. Und es wer­den immer mehr“, so Ulrich Büscher vom VGN. Die nun geplan­te Ver­bund­er­wei­te­rung des VGN umfasst nach Bay­reuth, Forch­heim und Bam­berg dann auch ie Land­krei­se Coburg, Kro­nach, Kulm­bach, Wun­sie­del und Hof. Vor dem Hin­ter­grund der Ein­füh­rung des 49-Euro-Tickets wird die Zahl der Aus­flüg­ler, die mit VGN rei­sen, auf jeden Fall in Zukunft zuneh­men, . Dies bedeu­tet ein zusätz­li­ches tou­ri­sti­sches Poten­zi­al für die hei­mi­schen Braue­rei­en und Bier­gär­ten. Ober­frän­ki­sche Bier­kul­tur bleibt eines unse­rer Zug­pfer­de im Tourismus.“

Unse­re Kun­den wis­sen das: „der Bier­preis ist aktu­ell nicht verhandelbar“

Natür­lich war die aktu­el­le Situa­ti­on der Braue­rei­en eines der Haupt­the­men der Jah­res- Mit­glie­der­ver­samm­lung des Ver­eins. Die Ein­nah­men­aus­fäl­le aus der Zeit der Coro­na-Pan­de­mie wir­ken immer noch nach. Dazu kommt der Fach­kräf­te­man­gel, der natür­lich auch die Braue­rei­en und Braue­rei­wirts­häu­ser in Fran­ken trifft, und natür­lich die enor­men Preis­stei­ge­run­gen als Fol­ge der Ukrai­ne- Kriegs. Braue­rei­en sind ener­gie­in­ten­siv, und trotz Ener­gie­preis­brem­se haben wir natür­lich deut­lich höhe­re Ener­gie­prei­se als im Jahr 2021. Dazu kommt, dass fast alles, was Braue­rei­en für die Bier­her­stel­lung brau­chen, also Hop­fen, Kron­kor­ken, Eti­ket­ten, Neu­g­las, Bier­kä­sten oder Braue­rei­tech­nik zum Teil erheb­lich teu­rer gewor­den wor­den sind. „Die­se Kosten müs­sen die Braue­rei­en auch an die Kun­den wei­ter­ge­ben. Des­we­gen sind die aktu­el­len Bier­prei­se aktu­ell nicht ver­han­del­bar“, so Gise­la Mei­nel geschäfts­füh­ren­der Vor­stand des Ver­eins Bier­land Ober­fran­ken. „Die mei­sten unse­rer Kun­den haben das ver­stan­den uns blei­ben uns treu“, so Georg Ritt­may­er, Prä­si­dent des Ver­bands der pri­va­ten Braue­rei­en in Bay­ern aus Hal­lern­dorf. „Dies liegt auch an der engen Bin­dung der Kun­den an ihrer „Haus­braue­rei“. Dem Han­del gegen­über müs­sen wir aber bei den Preis­ver­hand­lun­gen hart blei­ben, sonst rut­schen wir ins Minus.“

Wich­tig, so Ritt­may­er ist es gera­de jetzt, jedes nur mög­li­che Ein­spar­po­ten­zi­al für die Braue­rei­en auf­zu­spü­ren und auch zu nut­zen. Sei es im Bereich Ener­gie­ein­spa­rung, was für jede Braue­rei natür­lich jetzt ober­ste Prio­ri­tät hat und wo jede Braue­rei auch selbst aktiv wer­den kann. Es gibt aber auch Berei­che, in denen ande­re aktiv wer­den müs­sen, um die Braue­rei­en zu ent­la­sten. Ritt­may­er nann­te als Bei­spiel das Kasten­pfand, das viel zu nied­rig ist mit der Fol­ge, dass die Braue­rei­en mit jedem Kasten, der nicht zurück­kommt oder der unsor­tiert mit Fremd­fla­schen zurück­kommt, Ver­lust machen, und zwar bis zu 5 Euro je Kasten. Die Ver­lu­ste der Braue­rei­en gehen allei­ne hier in die Mil­lio­nen­hö­he. Das Pfand, so Ritt­may­er, muss deut­lich höher wer­den. Sonst ist unser bewähr­tes Mehr­weg­sy­stem in Deutsch­land gefähr­det. Außer­dem bekommt der Ver­brau­cher ja auch ein höhe­res Pfand wie­der zurück, ver­liert also damit auch kein Geld.

Aber auch die Poli­tik kann hier natür­lich einen Bei­trag lei­sten, und hier bedank­ten sich Georg Ritt­may­er und auch Land­rat Klaus Peter Söll­ner ganz beson­ders beim Land­tags­ab­ge­ord­ne­ten Micha­el Hof­mann, der nicht nur par­tei­über­grei­fend durch­ge­setzt hat, dass Braue­rei­wirts­häu­ser auch bei der Novem­ber-Coro­na­hil­fe berück­sich­tigt wor­den sind, son­dern der auch erreicht hat, dass das Antrags­ver­fah­ren für die seit kur­zem für den Export von ober­frän­ki­schem Bier not­wen­di­ge elek­tro­ni­sche ver­ein­fach­te Begleit­do­ku­ment deut­lich beschleu­nigt wor­den ist. Dass die Bier­steu­er­men­gen­staf­fel vor kur­zem noch­mals ver­län­gert wor­den ist und der Mehr­wert­steu­er­satz in Wirts­häu­sern zumin­dest bei den Spei­sen bei sie­ben Pro­zent geblie­ben ist, hilft uns dabei sehr so Ritt­may­er. Bestre­bun­gen der EU, vor dem Hin­ter­grund der aktu­el­len Dis­kus­si­on um Alko­hol­miss­brauch ein Wer­be­ver­bot für Braue­rei­en aus­zu­spre­chen oder über eine 0‑Pro­mil­le-Gren­ze nach­zu­den­ken, sto­ßen bei uns aber auf völ­li­ges Unver­ständ­nis, so Haupt­ge­schäfts­füh­rer Lothar Ebbertz vom Baye­ri­schen Brau­er­bund. Es gibt hier aktu­ell kei­nen Anlass, poli­tisch tätig zu wer­den. Dies bewei­sen die aktu­el­len Unfall­sta­ti­sti­ken, zudem wur­de erst vor kur­zem der Buß­geld­ka­ta­log in Deutsch­land deut­lich ver­schärft. Was wir Braue­rei­en auch begrü­ßen, so Ebbertz. Unse­re Mit­glieds­braue­rei­en küm­mern sich längst um einen ver­ant­wor­tungs­vol­len Umgang mit Bier. Dies beweist auch die Rea­li­tät in unse­ren Biergärten.

Nach­dem die Käl­te sich lang­sam aus Fran­ken ver­ab­schie­det, hof­fen wir jetzt alle auf einen guten Som­mer“, so Gise­la Mei­nel. „Unse­re Brauer­In­nen tun alles mit Herz­blut dafür, dass Ober­fran­ken das „Bier­land“ bleibt. Wir set­zen zugleich auf den Zusam­men­halt in der Regi­on, auf die Unter­stüt­zung der ober­frän­ki­schen Bier­lieb­ha­ber und Fans regio­na­ler ober­frän­ki­scher Brau­kunst. Und mit ein biss­chen Glück meint es auch der Wet­ter­gott gut mit uns. Wir Braue­rei­en aber auch unse­re Kun­den brau­chen nach der tur­bu­len­ten Zeit jetzt end­lich wie­der ein gutes Jahr.“

Die gute Nach­richt: 1 Mil­li­on Kron­kor­ken für das Bier­land Oberfranken

Für eine wirk­lich posi­ti­ve Über­ra­schung bei der Jah­res­mit­glie­der­ver­samm­lung sorg­te die Ankün­di­gung von Roland Rau, Inha­ber der Rauh GmbH & Co. Blech­wa­ren­fa­bri­ka­ti­ons-KGaus Küps, die sich auf die Pro­duk­ti­on von Fla­schen­ver­schlüs­sen spe­zia­li­siert hat und die­se welt­weit ver­treibt. Roland Rauh wird den ober­frän­ki­schen Braue­rei­en eine Mil­li­on Kron­kor­ken­ver­schlüs­se, die mit dem Logo von Bier­land Ober­fran­ken gebran­det wer­den, pro­du­zie­ren und kosten­los an inter­es­sier­te Braue­rei­en aus­lie­fern. Die Braue­rei­en wer­den die Bier­land-Ver­schlüs­se dann in ihre eige­nen Kron­kor­ken ein­mi­schen. Damit wer­den Hun­dert­tau­sen­de ober­frän­ki­sche Bier­kä­sten die Bot­schaft von Bier­land Ober­fran­ken nach außen tragen.

Ober­fran­ken ist auch Braugersteland

Zukünf­tig wird sich der Ver­ein Bier­land Ober­fran­ken noch mit einem ganz ande­ren The­ma beschäf­ti­gen: Ober­fran­ken ist eines der größ­ten Anbau­ge­bie­te für Brau­ger­ste in Deutsch­land, so Rai­ner Pri­schenk von der Regie­rung von Ober­fran­ken, auf jeder sieb­ter Acker­flä­che Ober­fran­kens wird Som­mer­ger­ste (Brau­ger­ste) ange­baut, ins­ge­samt sind es knapp 30.000 Hekt­ar. Auch die Land­wir­te sind von den Fol­gen des Ukrai­ne-Kriegs betrof­fen und muss­ten ihre Prei­se für Brau­ger­ste erhö­hen. Da der Anbau von Brau­ger­ste in den letz­ten Jah­ren aus ver­schie­de­nen Grün­den abge­nom­men hat (Kli­ma­wan­del, Ern­te­ri­si­ken, Kon­kur­renz auf dem Welt­markt, gerin­ge Wirt­schaft­lich­keit), soll hier in Zukunft eine enge­re zusam­men­ar­beit zwi­schen den Braue­rei­en und der Land­wirt­schaft ange­strebt werden.