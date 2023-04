Seit März 2018 gibt es in Bay­ern einen Bür­ger­be­auf­trag­ten – beru­fen wird er vom Mini­ster­prä­si­den­ten. Mit­te 2020 hat der Forch­hei­mer Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Micha­el Hof­mann die Auf­ga­be übernommen.

Kurz nach dem fünf­jäh­ri­gen Jubi­lä­um war der Bür­ger­be­auf­trag­te am 19. April 2023 zu Gast im Aus­schuss für Ein­ga­ben und Beschwer­den des Baye­ri­schen Land­tags, dem soge­nann­ten Peti­ti­ons­aus­schuss. Der Bür­ger­be­auf­trag­te, selbst 5 Jah­re von 2013 bis 2018 Mit­glied des Aus­schus­ses, stell­te ins­be­son­de­re sei­ne Her­an­ge­hens­wei­se bei den Anlie­gen der Bür­ge­rin­nen und Bür­ger und die Ent­wick­lung der Fall­zah­len dar.

Hof­mann ist über­zeugt: „Das von der Ver­fas­sung garan­tier­te Peti­ti­ons­recht und die Insti­tu­ti­on als Bür­ger­be­auf­trag­ter ergän­zen sich her­vor­ra­gend. Ent­schei­dend ist, dass unse­re Demo­kra­tie den Men­schen ver­schie­de­ne Anlauf­stel­len bie­tet – je nach Pro­blem­la­ge und wel­che Vor­ge­hens­wei­se von der Bür­ge­rin und dem Bür­ger als hilf­reich ange­se­hen wird.“ Micha­el Hof­mann beschreibt sei­ne Funk­ti­on so: „Der Bür­ger­be­auf­trag­te ist eine Art Lot­se. Mir geht es dar­um, den Men­schen Ori­en­tie­rung und Hil­fe­stel­lung zu bie­ten, wenn sie die­se im Aus­tausch mit Behör­den in Bay­ern brau­chen.“ Er will Lösun­gen für teils kom­ple­xe Fra­ge­stel­lun­gen anbie­ten, wo immer dies mög­lich ist. Oft gehe es auch dar­um, Ver­ständ­nis zu schaf­fen, indem Zusam­men­hän­ge und Ent­schei­dungs­grün­de ver­ständ­lich erklärt wer­den. „Staat­li­ches Han­deln muss für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger trans­pa­rent und nach­voll­zieh­bar sein.“ Wich­tig sei dabei ver­ständ­li­che Kom­mu­ni­ka­ti­on und respekt­vol­les, höf­li­ches Mit­ein­an­der. „Kom­mu­ni­ka­ti­on kann Türen öff­nen, aber auch verschließen.“

In sei­ner heu­ti­gen Form sei der Bür­ger­be­auf­trag­te bewusst kein Beam­ter und nicht Teil der Ver­wal­tung, son­dern als Dreh­kreuz in poli­ti­scher Funk­ti­on gedacht. Hof­mann dazu: „Als Mit­glied des Par­la­ments bin ich auf Augen­hö­he mit den Akteu­ren poli­ti­scher Initia­ti­ven.“ Bestellt auf Vor­schlag des Mini­ster­prä­si­den­ten, aber nicht an poli­ti­sche Wei­sun­gen gebun­den, neh­me der Bür­ger­be­auf­trag­te eine beson­de­re Ver­trau­ens­stel­lung ein, die es ihm ermög­licht, unab­hän­gig zu arbei­ten. „Die Unab­hän­gig­keit und die Außen­sicht auf staat­li­ches Han­deln zu bewah­ren, ist bei mei­ner Arbeit ent­schei­dend“, unter­streicht Hofmann.

Aus Anlass des fünf­jäh­ri­gen Bestehens der Insti­tu­ti­on des Bür­ger­be­auf­trag­ten hat Micha­el Hof­mann eine Bro­schü­re her­aus­ge­bracht. Sie beleuch­tet die Tätig­keit des Bür­ger­be­auf­trag­ten und wem er auf wel­che Art und Wei­se wei­ter­hel­fen kann. Allen Bür­ge­rin­nen und Bür­gern, die Unter­stüt­zung bei der Kom­mu­ni­ka­ti­on mit der staat­li­chen Ver­wal­tung benö­ti­gen, steht der Weg zum Bür­ger­be­auf­trag­ten offen. Die Bro­schü­re steht online auf der Inter­net­sei­te des Bür­ger­be­auf­trag­ten, www​.buer​ger​be​auf​trag​ter​.bay​ern​.de, zur Ver­fü­gung; außer­dem kann sie über die Geschäfts­stel­le des Bür­ger­be­auf­trag­ten kosten­frei bezo­gen wer­den. Schrei­ben Sie dazu eine E‑Mail an: buergerbeauftragter@​bayern.​de.

Der Bür­ger­be­auf­trag­te der Baye­ri­schen Staatsregierung

