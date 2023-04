BAY­REUTH / HELM­B­RECHTS, LKR. HOF. In der Nacht von Mitt­woch auf Don­ners­tag stah­len Unbe­kann­te einen BMW X 5 in Bay­reuth. Zu einem wei­te­ren Dieb­stahl eines Autos kam es am Don­ners­tag­nach­mit­tag in Helm­b­rechts. Bei­de Fahr­zeu­ge ver­füg­ten über ein Keyl­ess Go-System. Die Kri­mi­nal­po­li­zei­en Bay­reuth und Hof haben die Ermitt­lun­gen übernommen.

BMW X 5 in Bay­reuth gestohlen

Im Zeit­raum von Mitt­woch, 18 Uhr, bis Don­ners­tag, 9.45 Uhr, stah­len Die­be einen schwar­zen BMW X 5, mit dem Kenn­zei­chen BT-MK91. Das Fahr­zeug im Wert von knapp 20.000 Euro war zu die­sem Zeit­punkt an der Adres­se des Eigen­tü­mers im Karl-See­ser-Weg in Bay­reuth abgestellt.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht Zeu­gen. Wer sach­dien­li­che Anga­ben zu dem Dieb­stahl machen kann, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 mit der Kri­po Bay­reuth in Ver­bin­dung zu setzen.

Unbe­kann­te steh­len Audi A 6 Quat­tro in Helmbrechts

Im Lau­fe des Don­ners­tags, zwi­schen 9 Uhr und 16.15 Uhr, schlu­gen Auto­die­be erneut zu. Dies­mal stah­len sie einen Audi A 6 Quat­tro im Wert von rund 40.000 Euro in Helm­b­rechts. Das Fahr­zeug befand sich zum Zeit­punkt des Dieb­stahls vor dem Anwe­sen des Eigen­tü­mers im Kel­ter­ring in Helmbrechts.

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Hof ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Zeu­gen, die Anga­ben zum Dieb­stahl des Audi machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 bei der Kri­po Hof zu melden.

So schüt­zen Sie Ihr Fahr­zeug mit Keyl­ess Go-System vor Diebstahl: