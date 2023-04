Will­kom­men bei Freunden

In einer Zeit, die geprägt ist von inter­na­tio­na­len Kri­sen und Krie­gen und in wel­cher in einer mehr und mehr glo­ba­li­sier­ten Welt inter­kul­tu­rel­le Kom­pe­ten­zen immer wich­ti­ger wer­den, bie­tet die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Kreis­ju­gend­am­tes Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge wie­der eine Begeg­nungs- und Stu­di­en­rei­se in die Tür­kei an. Die Fahrt dau­ert 14 Tage – vom 12. August bis zum 26. August 2023 – und führt in die Part­ner­re­gi­on Tor­ba­li, an der West­kü­ste der Tür­kei, 40 Kilo­me­ter süd­lich von Izmir gele­gen. Der Kom­plett­preis für die Rei­se liegt bei 350 Euro.

Tor­ba­li ist eine eher ruhi­ge, nicht tou­ri­sti­sche Stadt. Mit Hil­fe der tür­ki­schen Stadt­ver­wal­tung wird für die deut­schen Jugend­li­chen ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm orga­ni­siert. Die Rei­se hat des­halb nicht unbe­dingt tou­ri­sti­schen Cha­rak­ter, son­dern dient beson­ders auch dazu, die Tür­kei und ihre Men­schen bes­ser ver­ste­hen zu ler­nen. Die Teil­neh­men­den kön­nen tür­ki­sche Jugend­li­che, deren All­tag und Kul­tur ken­nen ler­nen und neben­bei auch Ein­blicke in die gesell­schaft­li­che und wirt­schaft­li­che Ent­wick­lung des Lan­des erhal­ten. Schon seit 1985 rei­sen Jugend­grup­pen aus dem Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge nach Tor­ba­li, und seit 2006 besteht zwi­schen den bei­den Regio­nen eine offi­zi­el­le Partnerschaft.

Die jugend­li­chen Rei­sen­den woh­nen in einem Unter­kunfts­haus in der städ­ti­schen Schwimm- und Frei­zeit­an­la­ge von Tor­ba­li. Es ste­hen Begeg­nun­gen, Besich­ti­gun­gen und Aus­flü­ge auf dem Pro­gramm – zum Bei­spiel zu anti­ken Aus­gra­bungs­stät­ten, zu Moscheen und Basa­ren, zu Natio­nal­parks und Grot­ten oder eine ganz­tä­gi­ge Boots­fahrt im ägäi­schen Meer. Die Groß­stadt Izmir mit über vier Mil­lio­nen Ein­woh­nern wird eben­falls besucht, sowie die bekann­ten Tou­ri­sten­städt­chen Kusa­da­si und Sel­cuk, aber auch klei­ne­re, ursprüng­li­che Orte. Geplant ist außer­dem ein Tages­aus­flug zu den berühm­ten Kalk­sin­ter­ter­ras­sen von Pamuk­ka­le. Neben­bei bleibt natür­lich genug Frei­zeit für Strand, Baden, Feste und eigen­stän­di­ge Unternehmungen.

Bei einem Vor­be­rei­tungs­tref­fen wird umfas­send über das gesam­te Pro­gramm infor­miert. Ein zwei­tes Tref­fen bie­tet Gele­gen­heit, die ersten Kon­tak­te zu tür­ki­schen Jugend­li­chen aus Tor­ba­li zu knüp­fen, die ab Ende Juli für zwei Wochen den Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge besu­chen werden.

Teil­neh­men kön­nen Jugend­li­che aus dem Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge im Alter von 15 bis 25 Jah­ren. Anmel­dun­gen sind ab sofort beim Koor­di­na­tor des Jugend­aus­tauschs, Kreis­ju­gend­pfle­ger Mar­tin Resch­ke, mög­lich: martin.​reschke@​landkreis-​wunsiedel.​de. Eine tele­fo­ni­sche Reser­vie­rung sowie wei­te­re Aus­künf­te sind eben­falls mög­lich: 09232 80 – 208. Es emp­fiehlt sich, sich rasch anzu­mel­den, erfah­rungs­ge­mäß ist das Feri­en­an­ge­bot in der Regel schnell ausgebucht.