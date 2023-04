„Gemein­sam. Chan­cen. Gestalten“

Vom 19. Mai bis 6. August 2023 laden viel­fäl­ti­ge Begeg­nungs­for­ma­te ein zu einer span­nen­den Ent­deckungs­rei­se in die baye­risch-tsche­chi­sche Regi­on zwi­schen Fich­tel­ge­bir­ge und Karls­bad. Unter dem Mot­to „Gemein­sam. Chan­cen. Gestal­ten“ bie­ten die Baye­risch-Tsche­chi­schen Freund­schafts­wo­chen Gele­gen­heit, im Rah­men von The­men­wo­chen zen­tra­le Aspek­te der grenz­über­schrei­ten­den Begeg­nung zu erle­ben. Dazu gehö­ren: Kul­tur, Sport, Natur, Was­ser, Euro­pa, Spra­che & Geschich­te, Nach­hal­tig­keit, Musik, Kuli­na­rik sowie Licht, Kunst & Design. Die vom Frei­staat Bay­ern und der Gro­ßen Kreis­stadt Selb dafür eigens ins Leben geru­fe­ne Selb 2023 gGmbH hat den Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für das 12-wöchi­ge Regio­nal­fest frei­ge­schal­tet. Auf der Sei­te www​.freund​schafts​wo​chen2023​.eu fin­den sich alle wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen und Veranstaltungshighlights.

„Nut­zen Sie die Chan­ce, die Viel­falt unse­rer Regi­on mit­ten in Euro­pa und die leben­di­ge baye­risch-tsche­chi­sche Freund­schaft in ver­schie­de­nen Facet­ten zu erle­ben!“, so Regie­rungs­prä­si­den­tin Heid­run Piwer­netz anläss­lich des bevor­ste­hen­den Starts der Freund­schafts­wo­chen. „Das Festi­val wird nicht nur in den Nach­bar­städ­ten Selb und Asch Freu­de berei­ten, son­dern auf die gesam­te Regi­on ausstrahlen.“