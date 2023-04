agi­lis und Dampf­bahn tau­schen für einen Tag die Bahn­strecke, 12 Kom­mu­nen ver­schen­ken 50 Deutsch­land­tickets und Start einer Pendlerbefragung

„Das Deutsch­land­ticket ermög­licht die kosten­gün­sti­ge Nut­zung des ÖPNV – das Argu­ment, der ÖPNV sei zu teu­er, gilt daher nicht mehr“, erklärt Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er. „Wir sehen hier ein gro­ßes Poten­zi­al für unse­re Regi­on, denn dass ein länd­li­cher Raum eine solch intak­te Bahn­strecke hat, ist wirk­lich eine Beson­der­heit.“ Daher star­ten die zwölf Kom­men der ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV in die­sem Jahr eine ein­zig­ar­ti­ge Koope­ra­ti­on: Gemein­sam mit der Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz und der agi­lis Ver­kehrs­ge­sell­schaft wol­len sie für die Nut­zung des ÖPNV im länd­li­chen Raum sen­si­bi­li­sie­ren. Der Höhe­punkt fin­det am 18.06.23 statt: Dann tau­schen die bei­den Ver­kehrs­be­trie­be die Bahnstrecke.

Die Dampf­bahn über­nimmt vier Fahr­ten aus dem Takt­fahr­plan der agi­lis-Bahn zwi­schen Eber­mann­stadt und Forchheim

Zwei Agi­lis-Trieb­wä­gen fah­ren im Gegen­zug auf der Strecke der Dampf­bahn zwi­schen Eber­mann­stadt und Behringersmühle

Par­al­lel dazu unter­stüt­zen die 12 Kom­mu­nen der ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV, um das The­ma „auf die Glei­se“ zu brin­gen durch ver­schie­de­ne Maßnahmen:

Sie ver­schen­ken im Monat Mai und Juni 50 Deutsch­land­tickets für Teil­neh­mer einer Vorstudie

Initi­ie­ren eine zwei­mo­na­ti­ge Pend­ler­be­fra­gung und

star­ten eine breit ange­leg­te Kommunikationskampagne.

Gern möch­ten wir Ihnen das Vor­ha­ben erläu­tern. Bür­ger­mei­ste­rin und 1. Vor­sit­zen­de der ILE Frän­ki­sche Schweiz AKTIV Chri­stia­ne Mey­er lädt daher ein, zur gemein­sa­men Pres­se­kon­fe­renz mit agi­lis-Geschäfts­füh­rer Dr. Hen­nig­hau­sen sowie zwei Ver­tre­tern der Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz am 26.04.2023 von 15–16 Uhr im Sit­zungs­saal des Rat­hau­ses Ebermannstadt.

Hin­ter­grund:

Ziel ist es, mit die­sem außer­ge­wöhn­li­chen Strecken­tausch das Poten­ti­al zu zei­gen, das die Strecke zwi­schen Eber­mann­stadt und Beh­rin­gers­müh­le für eine Reak­ti­vie­rung der Bahn­ne­ben­strecke besitzt. Das zwei­te Teil­stück der Wie­sen­tal­bahn nach Beh­rin­gers­müh­le befin­det sich im Eigen­tum des ein­ge­tra­ge­nen Ver­eins „Dampf­bahn Frän­ki­sche Schweiz e.V.“ (DFS). Die Bahn­strecke wird an Sonn- und Fei­er­ta­gen aus­schließ­lich von der Dampf­bahn genutzt. Sie kann auch von ande­ren Schie­nen­fahr­zeu­gen genutzt wer­den, für einen regu­lä­ren Lini­en­be­trieb ist sie nicht frei­ge­ge­ben. agi­lis-Geschäfts­füh­rer Dr. Hen­nig­hau­sen bekräf­tigt: „Die tech­ni­schen Vor­aus­set­zun­gen, die für einen SPNV geschaf­fen wer­den müss­ten, sind mit einem über­schau­ba­ren tech­ni­schen Auf­wand umzusetzen.“

Geplant sind drei Fahr­ten am 18. Juni 2023. Par­al­lel dazu fin­det der Histo­ri­sche Markt in Eber­mann­stadt statt, der für eine ent­spre­chen­de Öffent­lich­keits­be­tei­li­gung sorgt. Auch wird die Nacht­fahrt am 18.06. von Eber­mann­stadt nach Beh­rin­gers­müh­le Höhe­punkt des Thea­ter­spek­ta­kels sein, das die Stadt Eber­mann­stadt anläss­lich ihres 700-jäh­ri­gen Stadt­ju­bi­lä­ums inszeniert.