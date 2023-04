„Hohe Aus­zeich­nung und Wer­bung für die gan­ze Bran­che“ – Auch Betrie­be aus Hall­stadt, Eckers­dorf und Kir­chen­pin­gar­ten unter den Geehrten

Für ihr vor­bild­li­ches Enga­ge­ment in der Aus­bil­dung hat Agrar­mi­ni­ste­rin Michae­la Kani­ber 25 baye­ri­sche Gar­ten- und Land­schafts­bau­be­trie­be mit dem Staats­eh­ren­preis aus­ge­zeich­net. „Mit Ihren bei­spiel­haf­ten Kon­zep­ten set­zen Sie beson­ders hohe Maß­stä­be in der Aus­bil­dung jun­ger Men­schen. Auf die­se Aus­zeich­nung kön­nen Sie zurecht stolz sein. Denn damit sind sie wah­re Vor­bil­der. Damit sichern Sie die Zukunft des eige­nen Betriebs, aber auch der gesam­ten Bran­che“, sag­te die Mini­ste­rin bei der Preis­ver­lei­hung in Mün­chen. Denn mit dem Staats­eh­ren­preis, der unter dem Mot­to „För­dern, For­dern, Vor­an­brin­gen“ steht, wer­den nicht nur die Betrie­be für ihre beson­de­ren Anstren­gun­gen geehrt, die Aus­zeich­nung die­ne Jugend­li­chen, die auf der Suche nach einem geeig­ne­ten Aus­bil­dungs­be­trieb sind, auch als wich­ti­ge Ori­en­tie­rungs­hil­fe. Der­zeit befin­den sich im Gar­ten- und Land­schafts­bau bay­ern­weit rund 1.500 jun­ge Men­schen in Aus­bil­dung, im Sep­tem­ber haben über 500 ihre Aus­bil­dung begonnen.

Die Mini­ste­rin appel­lier­te bei der Preis­ver­lei­hung daher an alle ande­ren Betrie­be des Gar­ten- und Land­schafts­baus im Frei­staat, sich eben­falls für die Aus­zu­bil­den­den beson­ders zu enga­gie­ren und sich im Herbst für die näch­ste Run­de des Staats­prei­ses zu bewer­ben. „Ergrei­fen Sie die Chan­ce als her­aus­ra­gen­der Aus­bil­dungs­be­trieb aus­ge­zeich­net zu wer­den. Die Aus­zeich­nung wird Sie und Ihren Betrieb unter­stüt­zen, sich im Wett­be­werb um die besten Köp­fe zu behaup­ten und unse­re viel­fäl­ti­gen Grü­nen Beru­fe bei den Jugend­li­chen bekann­ter zu machen“, so die Ministerin.

Der Staats­eh­ren­preis ist eine Gemein­schafts­in­itia­ti­ve des Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten mit dem Ver­band Garten‑, Land­schafts- und Sport­platz­bau Bay­ern e. V. und wur­de bereits zum fünf­ten Mal bei einem Fest­akt in der Münch­ner Resi­denz ver­lie­hen. Die Bewer­ber wur­den nach meh­re­ren Kri­te­ri­en aus­ge­wählt. Neben dem hohen Enga­ge­ment des Betriebs für die Aus­zu­bil­den­den wur­de auch auf deren indi­vi­du­el­le För­de­rung, die regel­mä­ßi­ge Fort­bil­dung von Aus­bil­dern und Aus­zu­bil­den­den sowie Zusatz­an­ge­bo­te für bei­de beson­de­ren Wert gelegt.

Aus­ge­zeich­ne­te Betrie­be in Oberfranken:

Land­kreis Bamberg

John GmbH Garten‑, Land­schafts- u. Sport­platz­bau – Hallstadt

Land­kreis Bayreuth

Gar­ten­schmie­de – Eckersdorf

Bier­schenk Gar­ten- und Land­schafts­bau GmbH & Co​.KG – Kirchenpingarten

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum Staats­eh­ren­preis gibt es im Inter­net unter www​.vor​bild​li​che​-aus​bil​dung​.bay​ern​.de. Eine neue Bewer­bungs­run­de star­tet ab 1. Okto­ber 2023.