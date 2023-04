Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Laden­dieb kann es nicht lassen

Der Kauf­haus­de­tek­tiv eines Elek­tro­mark­tes erwisch­te am Mitt­woch­nach­mit­tag einen 28-jäh­ri­gen Mann beim Dieb­stahl eines Kopfhörers.

Am spä­ten Nach­mit­tag betrat der 28-Jäh­ri­ge den Elek­tro­markt in der Erlan­ger Innen­stadt. Dort nahm er sich einen Kopf­hö­rer im Wert von 99 Euro aus der Aus­la­ge und steck­te die­sen in sei­ne Jacken­ta­sche. Schnur­stracks mar­schier­te er mit sei­ner Beu­te an der Kas­se vor­bei in Rich­tung Aus­gang, wo er vom Laden­de­tek­tiv ange­hal­ten wurde.

Erst am Tag zuvor fiel der 28-jäh­ri­ge Mann, der eigens zur Bege­hung von Dieb­stäh­len von Bam­berg nach Erlan­gen gekom­men war, bei einem Laden­dieb­stahl auf.

In einem Beklei­dungs­haus nahm er meh­re­re Klei­dungs­stücke im Wert von 110 Euro mit in die Umklei­de­ka­bi­ne. Von die­sen ent­fern­te er die Preis- und Siche­rungs­eti­ket­ten und zog die Kla­mot­ten unter sei­ner Klei­dung an. Als er mit lee­ren Klei­der­bü­geln die Umklei­de­ka­bi­ne ver­ließ, hielt ihn der Kauf­haus­de­tek­tiv an und ver­stän­dig­te die Polizei.

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Fahr­rad­dieb­stahl

Bai­er­s­dorf. Am Mitt­woch, 19.04.2023, im Zeit­raum von 07:20 bis 13:30 Uhr, wur­de vom Fahr­rad­ab­stell­platz am Bahn­hof ein neonorange/​schwarzes Moun­tain­bike der Mar­ke Ghost ent­wen­det. Wer Hin­wei­se auf den Ver­bleib des Fahr­ra­des geben kann, wird gebe­ten, sich bei der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131/760–514 zu melden.

Sach­be­schä­di­gung im Waldkindergarten

Spar­dorf. Im Tat­zeit­raum vom 18.04.2023, gegen 14.30 Uhr, bis zum 19.04.2023, gegen 07.15 Uhr, wur­den meh­re­re Graf­fi­tis im Wald­kin­der­gar­ten Spar­dorf ange­bracht. Zudem wur­den eini­ge Blu­men­töp­fe umge­wor­fen, sodass der Gesamt­scha­den ca. 500 Euro betra­gen dürf­te. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Fah­ren ohne Führerschein

Hem­ho­fen – Am spä­ten Mitt­woch­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei Höch­stadt Ver­kehrs­kon­trol­len in Hem­ho­fen durch. Dabei kon­trol­lier­ten die­se auch einen 31 – jäh­ri­gen Mann aus dem Land­kreis Forch­heim in sei­nem Pkw der Mar­ke VW. Nach­dem der Fahr­zeug­füh­rer kei­ner­lei Doku­men­te vor­zei­gen konn­te, über­prüf­ten die Beam­ten den Mann hin­sicht­lich sei­nes Füh­rer­scheins. Dabei stell­te sich her­aus, dass er sei­nen Füh­rer­schein kürz­lich für 12 Mona­te abge­ge­ben muss­te. Nun erwar­tet den Mann ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren. Die Wei­ter­fahrt wur­de durch die Beam­ten unterbunden.