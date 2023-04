Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

36-Jäh­ri­ge ent­wen­det Alkoholmixgetränke

COBURG. Drei Dosen eines alko­hol­hal­ti­gen Mix­ge­trän­kes ver­such­te eine 36-jäh­ri­ge Cobur­ge­rin am Mitt­woch­mor­gen in einem Dis­coun­ter­markt im Cobur­ger Stadt­ge­biet zu entwenden.

Eine Ver­käu­fe­rin beob­ach­te­te die Die­bin in einem Ver­brau­cher­markt in der Neu­stadter Stra­ße wie die­se ver­such­te unbe­merkt drei Dosen Whis­key-Cola im Wert von 7 € aus dem Markt zu ent­wen­den. Als die Frau den Markt ver­las­sen woll­te ohne die Dosen zu zah­len, wur­de sie von der Ver­käu­fe­rin auf­ge­hal­ten und die Cobur­ger Poli­zei ver­stän­digt. Die Beam­ten ermit­teln wegen Laden­dieb­stahls gegen die Frau aus Coburg.

Fahr­rad­dieb ent­wen­det Mountainbike

COBURG. Ein Moun­tain­bike mit einem Wert von 200 Euro ent­wen­de­te am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de ein bis­lang unbe­kann­ter Fahr­rad­dieb aus dem Hof eines Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Cobur­ger Innenstadt.

Ein 26-Jäh­ri­ger hat­te sein Fahr­rad im Hof des Mehr­fa­mi­li­en­hau­ses in der Hei­lig­kreuz­stra­ße in der Zeit von Frei­tag 11 Uhr bis Diens­tag 12 Uhr abge­stellt. In die­sem Zeit­raum ent­wen­de­te der Unbe­kann­te das Zwei­rad. Die Beam­ten ermit­teln gegen Unbe­kannt wegen eines beson­ders schwe­ren Fall des Diebstahls.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Hund beißt Fußgänger

Kro­nach – eine 51jährige Geschä­dig­te war am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 14.30 Uhr in der Sie­chen­an­ger­stra­ße in Kro­nach zu Fuß unter­wegs, als ihr eine Hun­de­hal­te­rin mit ihrem Hund auf dem Geh­weg ent­ge­gen kam. Obwohl das Tier ange­leint war, sprang der Hund die Geschä­dig­te an und biss die­se in die Hand. Auf­grund der Ver­let­zung muss­te sich die Geschä­dig­te in ärzt­li­che Behand­lung bege­ben. Die Tier­füh­re­rin konn­te ermit­telt wer­den und muss nun mit einem Straf­ver­fah­ren rechnen.

Schild gestoh­len

Stock­heim – Um die Zufahrt zu sei­nem Wohn­an­we­sen in der Orla­mün­der Stra­ße frei­zu­hal­ten, hat ein Geschä­dig­ter aus Haß­lach b. Kro­nach an sei­nem Gar­ten­zaun ein pri­va­tes Hin­weis­schild „Par­ken Ver­bo­ten“ ange­bracht. Die­ses Schild wur­de nun, im Tat­zeit­raum von Diens­tag auf Mitt­woch von einen bis­lang unbe­kann­ten Dieb gestoh­len. Der Ent­wen­dungs­scha­den beträgt etwa 50 Euro.

Kon­trol­le des Schwerverkehrs

Wal­len­fels – Beam­te der Ver­kehrs­po­li­zei Coburg und der PI Kro­nach führ­ten am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, in der Zeit von 09.00 Uhr bis 13.00 Uhr auf der Bun­des­stra­ße 173 im Bereich von Wal­len­fels eine Schwer­last­kon­trol­le durch. Meh­re­re LKW-Fah­rer muss­ten wegen fahr­per­so­nal­recht­li­chen Ver­stö­ßen zur Anzei­ge gebracht werden.

Auf das Navi verlassen

Küps – Am ver­gan­ge­nen Mitt­woch, gegen 09.00 Uhr wur­de der Fah­rer eines Sat­tel­zu­ges durch sein Navi fehl­ge­lei­tet, so dass er schließ­lich im Gra­ben­weg / Änger­lein­stra­ße in Ober­lan­gen­stadt stran­de­te. Beim Ver­such, sich aus der miss­li­chen Lage wie­der zu befrei­en, beschä­dig­te der LKW-Fah­rer eine Hecke von einem dor­ti­gen Wohn­an­we­sen, sowie den Grün­strei­fen eines wei­te­ren Anwe­sens und setz­te sei­ne Fahrt unbe­ein­druckt fort. Im Rah­men der ein­ge­lei­te­ten Fahn­dungs­maß­nah­me konn­te der ver­ant­wort­li­che Fahr­zeug­füh­rer im Nach­lauf ermit­telt wer­den. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Ver­kehrs­un­fall auf der Kreuzung

KULM­BACH Am Mitt­woch Vor­mit­tag kam es kurz vor 12:00 Uhr zu einem Ver­kehrs­un­fall auf der Kreu­zung am Media Markt, Kro­na­cher Stra­ße / Albert-Ruck­de­schel-Stra­ße. Hier­bei kol­li­dier­ten ein roter VW Polo und ein grau­er Toyo­ta-Van mit­ein­an­der im Kreu­zungs­be­reich. Zeu­gen des Unfalls wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei in Kulm­bach in Ver­bin­dung zu setzen.