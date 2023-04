Hissung der Frankenfahne auf dem Staffelberg

Schlech­tes Wet­ter herrsch­te bei der dies­jäh­ri­gen Hissung der Fran­ken­fah­ne auf dem Staf­fel­berg. Aber der Fah­nen­hiss­trupp des Frän­ki­schen Bund e.V. (FB) kennt den Berg schon gut. Über­rascht wur­den die Mit­glie­der des FB e.V. dabei durch den Besuch des 3. Bür­ger­mei­sters von Bad Staf­fel­stein, Herrn Die­ter Leicht. Nach herz­li­cher Begrü­ßung durch A. Stöck­lein (als Ver­tre­ter der Vor­stand­schaft des FB e.V.), wur­de der Fah­nen­mast trotz Regen, Nebel und wie immer star­ken Wind, so schnell wie mög­lich auf­ge­baut. Die Fran­ken­fah­ne weht nun wie­der, weit­hin sicht­bar in den „Got­tes­gar­ten am Ober­main“. Schließ­lich setz­te dadurch der Frän­ki­sche Bund e.V. das Ver­mächt­nis des Bad Staf­fel­stei­ner Schrei­ner­mei­ster Alfons Röder, auch 2023, fort.

