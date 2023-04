Wegen der Aus­wir­kun­gen des erneu­ten Warn­streiks der Gewerk­schaft EVG kommt es am Frei­tag, 21. April 2023 zu mas­si­ven Ein­schrän­kun­gen des Betriebs in bei­den agi­lis Net­zen. Ab dem Betriebs­start an die­sem Tag fal­len sämt­li­che Zug­fahr­ten aus. Ab 11 Uhr wird agi­lis den Betrieb wie­der anlau­fen las­sen. Dabei kann es zunächst zu Abwei­chun­gen und ein­zel­nen Zug­aus­fäl­len kom­men. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten, sich eine Stun­de vor Abfahrt Ihres Zuges in den Fahr­plan­aus­kunfts­por­ta­len und ‑apps zu infor­mie­ren. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen zum Streik gibt es auch unter www​.agi​lis​.de/​w​a​r​n​s​t​r​eik

agi­lis selbst nicht vom Streik betroffen

agi­lis ist selbst vom Streik nicht betrof­fen. Aller­dings ist das Unter­neh­men auf Stell­wer­ke und Ein­rich­tun­gen der Deut­schen Bahn ange­wie­sen, die vor­aus­sicht­lich bestreikt wer­den. Die Ein­rich­tung eines Schie­nen­er­satz­ver­kehrs ist lei­der nicht mög­lich. agi­lis Geschäfts­füh­rer Dr. Axel Hen­nig­hau­sen sag­te zu dem erneu­ten Streik, „die Leid­tra­gen­den sind unse­re Kun­den, die wir nicht zuver­läs­sig an ihr Ziel brin­gen kön­nen. Unser eige­nes Per­so­nal wird die Arbeit nicht nie­der­le­gen. Da wir jedoch ohne gestell­te Signa­le und Wei­chen nicht fah­ren kön­nen, muss der Betrieb lei­der ruhen.“

Streik­auf­ruf der EVG

Die Züge von agi­lis ver­keh­ren in den Net­zen Nord und Mit­te auf einer Strecken­län­ge von ins­ge­samt über 840 Kilo­me­tern. Die gesam­te Infra­struk­tur wird von der Deut­schen Bahn AG betrie­ben, deren Beschäf­tig­te von der Gewerk­schaft EVG zu einem Warn­streik auf­ge­ru­fen sind. Der Aus­stand beginnt am Frei­tag­mor­gen um vier Uhr und endet vor­aus­sicht­lich um 11 Uhr.

Erstat­tung und Umbuchungsregelungen

Für den Fern­ver­kehr gilt: Alle Fahr­gä­ste, die ihre für 21.04.2023 geplan­te Rei­se auf­grund des Streiks der EVG ver­schie­ben möch­ten, kön­nen ihr bis ein­schließ­lich 18.04.2023 gebuch­tes Ticket für den Fern­ver­kehr ab sofort bis ein­schließ­lich 25.04.2023 fle­xi­bel nut­zen. Sitz­platz­re­ser­vie­run­gen kön­nen u.a. in den Kun­den­cen­tern Regens­burg und Strau­bing kosten­frei stor­niert werden.

Im Nah­ver­kehr gilt eine Kulanz­re­ge­lung: Alle Fahr­kar­ten des Deutsch­land­ta­rifs mit Rei­se­da­tum 21.04.2023 kön­nen von Mitt­woch, den 19.04., 0:00 Uhr, bis ein­schließ­lich Diens­tag, den 25.04., 23:59 Uhr, fle­xi­bel genutzt wer­den. Auch Umwe­ge, die nicht auf der Fahr­kar­te ange­ge­ben sind, sind zulässig.

Zudem gel­ten bei Ver­spä­tung oder Zug­aus­fall die all­ge­mei­nen Fahrgastrechte.

Betrof­fe­ne agi­lis-Kun­den kön­nen sich unter www​.agi​lis​.de/​k​o​n​t​akt oder per Tele­fon unter der 0800 58902 80 40 an die Kun­den­be­treu­ung wenden.

agi­lis bedau­ert die Ein­schrän­kung und bit­tet Fahr­gä­ste um Ver­ständ­nis. Aktu­el­le Infor­ma­tio­nen über Fahr­plan­ab­wei­chun­gen gibt es unter www​.agi​lis​.de/​a​b​w​e​i​c​h​u​n​gen