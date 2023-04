Das Demo in Coburg: erneut ein Blick in die Zukunft

Rund­gang und Info­abend zur Mach­bar­keits­stu­die am 20. April

Schon in den 1960er-Jah­ren wur­de am Hei­mat­ring das Woh­nen der Zukunft ent­wor­fen. In den ver­gan­ge­nen 60 Jah­ren haben sich die Vor­stel­lun­gen, wie Men­schen leben wol­len, geän­dert, denn die Tech­nik stellt heu­te ande­re Anfor­de­run­gen an Wohn­quar­tie­re. Sie lie­fert aber auch ande­re Ant­wor­ten. Dies alles soll bei der anste­hen­den Sanie­rung des „Demo“ berück­sich­tigt werden.

Die Stadt Coburg erstellt für die Ent­wick­lung des Demos eine Mach­bar­keits­stu­die. Hier soll die Bevöl­ke­rung nicht nur Zaun­gast sein, son­dern ein­be­zo­gen wer­den. Den Auf­takt macht ein gemein­sa­mer Rund­gang durch das Quar­tier am 20. April. Dazu sind alle Bewohner*innen des Vier­tels bereits ein­ge­la­den worden.

Start ist an der Hei­mat­ring­schu­le um 18 Uhr. Direkt vor Ort wer­den Pro­ble­me und Ideen vor­ge­stellt. Im Anschluss wird der Aus­tausch in der Aula der Hei­mat­ring­schu­le noch ver­tieft. Es wer­den die ein­zel­nen Pha­sen und Betei­li­gungs­mög­lich­kei­ten erläu­tert. Zen­tra­le Platt­form für die Bür­ger­be­tei­li­gung ist die Inter­net­sei­te mit​ma​chen​.coburg​.de.