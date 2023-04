Ab 2024 unter neu­em Namen: aku­sti­ka – Die Mes­se für Musik

Die Musik-Mes­se Nürn­berg 2023 fand im März an drei Tagen in der Mes­se Nürn­berg statt und lock­te zahl­rei­che Fach­be­su­cher sowie inter­es­sier­te Musi­ker aus dem In- und Aus­land an. Im kom­men­den Jahr fin­det die Fort­set­zung der Musik-Mes­se Nürn­berg unter dem Namen „aku­sti­ka – Die Mes­se für Musik“ vom 8. bis 10. März 2024 in der Mes­se Nürn­berg statt. Die Mes­se stellt die Viel­falt und Qua­li­tät des hand­werk­li­chen Musik­in­stru­men­ten­baus in den Vor­der­grund und bie­tet zahl­rei­che Work­shops sowie Konzerte.

An drei Tagen kamen rund 60.000 Besu­cher in die Mes­se Nürn­berg, um die drei par­al­lel lau­fen­den Mes­sen – Frei­zeit Mes­se, Musik-Mes­se Nürn­berg und Whisk(e)y‑Messe THE VIL­LA­GE – zu besu­chen. Vie­le die­ser Besu­cher besuch­ten auch die Musik-Mes­se Nürn­berg 2023. Ein Vier­tel der Musik-Mes­se- Besu­cher nahm eine Anrei­se von über 100 Kilo­me­tern in Kauf, eini­ge Hun­dert Besu­cher rei­sten sogar aus dem Aus­land an.

Rück­blick: Musik-Mes­se Nürn­berg 2023

„Die neu kon­zep­tio­nier­te Mes­se für Musik in Nürn­berg konn­te bei ihrer Feu­er­tau­fe die Erwar­tun­gen der Besu­cher und Aus­stel­ler voll­ends erfül­len“, resü­miert Chri­stoph End­res, Ober­mei­ster der Innung für Musik­in­stru­men­ten­bau Nord­bay­ern und fach­li­cher Part­ner der Mes­se. „Vor allem die gro­ße Anzahl der hand­werk­lich gepräg­ten Mei­ster­be­trie­be prä­sen­tier­te die hohe inter­na­tio­na­le Qua­li­tät im Musik­in­stru­men­ten­bau. Das abwechs­lungs­rei­che musi­ka­li­sche Begleit­pro­gramm mach­te die Musik-Mes­se 2023 für den Ein­stei­ger bis zum Pro­fi zu einem unver­gess­li­chen Musik­e­vent und führ­te über alle drei Tage zu einer durch­ge­hend hohen Besu­cher­zahl. Die gemein­sa­men Gesprä­che und der fach­li­che Aus­tausch der Instru­men­ten­bau­er vom Lehr­ling bis zum Mei­ster sowie zwi­schen Musik­ein­stei­gern und Fach­be­su­chern, Mate­ri­al­zu­lie­fe­rern und Ver­triebs­mit­ar­bei­tern hat bei allen bereits jetzt die Vor­freu­de auf die näch­ste Mes­se, die aku­sti­ka 2024 geweckt.“

Im Mes­se­be­reich der Musik-Mes­se Nürn­berg prä­sen­tier­ten sich an 130 Stän­den rund 180 Manu­fak­tu­ren und Betrie­be. Im Vor­der­grund stan­den dabei hand­werk­lich gefer­tig­te Streich- und Zupf­in­stru­men­te sowie Holz- und Metall­b­las­in­stru­men­te aber auch Kla­vie­re und Flü­gel. Für die Besu­cher erga­ben sich dadurch der direk­te Kon­takt zum Erbau­er sowie die Mög­lich­keit, die Instru­men­te vor Ort aus­zu­pro­bie­ren. Über 50 Kon­zer­te auf zwei Büh­nen sowie zahl­rei­che Work­shops und Vor­füh­run­gen sorg­ten für ein abwechs­lungs­rei­ches Pro­gramm. Big Bands und Orche­ster tra­ten im Rah­men der Musik-Mes­se Nürn­berg auf, dar­un­ter nam­haf­te Musi­ker sowie Jugend­or­che­ster und Soli­sten. Dar­über hin­aus wur­de der Deut­sche Musik­in­stru­men­ten­preis des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums für Wirt­schaft und Kli­ma­schutz im Rah­men der Mes­se verliehen.

Part­ner der ersten Mes­se waren der Bun­des­ver­band der deut­schen Musik­in­stru­men­ten­her­stel­ler, der Bun­des­in­nungs­ver­band für das Musik­in­stru­men­ten­hand­werk, der Nord­baye­ri­sche Musik­bund sowie das Deut­sche Tubaforum.

Maik Hei­ßer, Pro­jekt­lei­ter der Musik-Mes­se Nürn­berg 2023, zeigt sich begei­stert: „Die neue Musik-Mes­se Nürn­berg hat einen sehr erfolg­rei­chen Start hin­ge­legt. Dank des gro­ßen Enga­ge­ments aller Aus­stel­ler und der betei­lig­ten Musi­ker war ein umfang­rei­ches Pro­gramm gebo­ten, das von den vie­len natio­na­len und inter­na­tio­na­len Besu­chern gut ange­nom­men wur­de. Die­se posi­ti­ve Reso­nanz hat uns über­rascht und freut uns sehr. Bereits jetzt gibt es eine gro­ße Vor­freu­de und Neu­gier auf die näch­ste Edi­ti­on.“ Zufrie­de­ne Aus­stel­ler und Besu­cher 89 Pro­zent der Aus­stel­ler auf der ersten Musik-Mes­se Nürn­berg 2023 zeig­ten sich mit ihrer Betei­li­gung zufrie­den und pla­nen, sich auch im kom­men­den Jahr wie­der zu betei­li­gen. Der Stand­ort Nürn­berg kam bei den Aus­stel­lern gut an, knapp 80 Pro­zent der Aus­stel­ler spra­chen sich dafür aus, Nürn­berg auch zukünf­tig als Stand­ort der Mes­se zu nut­zen und die Stadt zum neu­en jähr­li­chen Treff­punkt der Bran­che zu machen.

Die Geschäfts­füh­rer des Mes­se­ver­an­stal­ters AFAG, Hen­ning und Thi­lo Könicke, blicken bereits auf die Wei­ter­ent­wick­lung der Ver­an­stal­tung: „Der Auf­takt ist 2023 gelun­gen. Gemein­sam mit den Part­nern, Aus­stel­lern und Unter­stüt­zern möch­ten wir, was als Musik-Mes­se Nürn­berg begann, nun als aku­sti­ka wei­ter­ent­wickeln und die Mes­se als euro­päi­schen Treff­punkt für Musi­ker etablieren.

Für 2024 haben uns bereits jetzt zahl­rei­che Aus­stel­ler-Anfra­gen erreicht, sodass es in eini­gen Berei­chen ein ver­grö­ßer­tes Ange­bot geben wird, zum Bei­spiel im Bereich der Tasten­in­stru­men­te und Kla­vie­re. Der Bund Deut­scher Kla­vier­bau­er (BDK) und die ihm nahe­ste­hen­den Her­stel­ler pla­nen für die näch­ste Mes­se eine gro­ße Beteiligung.“

aku­sti­ka – Die Mes­se für Musik

Auch unter dem neu­en Namen wird die Mes­se von der AFAG Mes­sen und Aus­stel­lun­gen GmbH in Zusam­men­ar­beit mit Chri­stoph End­res, Ober­mei­ster der Innung für Musik­in­stru­men­ten­bau Nord­bay­ern, ver­an­stal­tet. Die aku­sti­ka fin­det 2024 wie­der in der Mes­se Nürn­berg statt, dort aller­dings an einer neu­en Loca­ti­on: Das Con­ven­ti­on Cen­ter NCC Ost bie­tet mit vie­len Räu­men und Sälen unter­schied­li­cher Grö­ßen geeig­ne­te Bedin­gun­gen für das viel­fäl­ti­ge Mes­se­an­ge­bot sowie für Work­shops und Konzerte.

2024: aku­sti­ka und Whisk(e)y‑Messe in Kombination

aku­sti­ka Nürn­berg und die Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg THE VIL­LA­GE fin­den 2024 zur glei­chen Zeit in der Mes­se Nürn­berg statt.

Für Besu­cher wird es die Mög­lich­keit geben, bei­de Ver­an­stal­tun­gen zu besu­chen. (Zutritt zur Whisk(e)y‑Messe Nürn­berg THE VIL­LA­GE erst ab 18 Jahren).

Ter­min vor­mer­ken: 8. bis 10. März 2024 – Mes­se Nürn­berg – NCC Ost.

www​.aku​sti​ka​-nuern​berg​.de

Aus­stel­ler­stim­men zur Musik-Mes­se Nürn­berg 2023

Fan­ny Stein­grae­ber, Stein­grae­ber & Söhne

Das Inter­es­se der Besu­cher ist sehr groß. Ich füh­le mich sehr gut auf­ge­ho­ben mit den Blä­sern und den Gei­gern. Vie­le Unter­neh­men hier kom­men aus der Regi­on, was auch sehr schön ist. Und es sind vie­le Fami­li­en­un­ter­neh­men mit dabei. Da kann man viel von­ein­an­der ler­nen. Das ist ein sehr schö­ner Aus­tausch und macht des­we­gen beson­ders viel Spaß.

Gerald Just, Thomastik-Infeld

Abso­lut posi­tiv. Wir sind wirk­lich über­rascht, inwie­weit die­se Mes­se inter­na­tio­nal gewor­den ist. Dass wirk­lich aus jeder Welt­re­gi­on Kun­den auf unse­re Stän­de gekom­men sind ist toll eben­so, dass wir sehr vie­le Pro­fis hier begrü­ßen konn­ten und unse­re Pro­duk­te prä­sen­tie­ren durften.

Sil­via Fran­zus, Schwenk & Seggelke

Das Publi­kum ist sehr viel­fäl­tig. Wir haben die Mög­lich­keit, Fach­pu­bli­kum wie­der ken­nen­zu­ler­nen, sich mit den Kol­le­gen aus­zu­tau­schen, aber auch, dass man Leu­te ken­nen­lernt. Und die Kun­den kön­nen hier ein­fach aus­pro­bie­ren und haben die Mög­lich­keit, uns und unse­re Ange­bo­te kennenzulernen.

Armin Hanika, Hanika Gitarren

Also ich bin abso­lut top zufrie­den. Es ist eine gute Stim­mung, wir haben immer Leu­te am Stand und es ist ein gro­ßes Inter­es­se spür­bar. Vie­le Besu­cher suchen geziel­te Infor­ma­tio­nen. Selbst am ersten Tag nach vier Stun­den hat­ten wir mehr Kon­tak­te wie auf ande­ren Mes­sen. Wir hat­ten hier eigent­lich immer zu tun, konn­ten gute Kon­tak­te knüp­fen und ein gutes Netz­werk erle­ben. Wir sind top zufrieden.

Harald Dall­ham­mer, Holz­blas­in­stru­men­te Dallhammer

Für mich ist die Mes­se exor­bi­tant super gut ver­lau­fen. Und das will ich jetzt nicht ein­fach nur sagen, weil ich ech­ter Nürn­ber­ger bin und es hier in Nürn­berg statt­fin­det, son­dern ich habe vie­le auf ande­ren Mes­sen aus­ge­stellt und kann tat­säch­lich sagen, dass vie­le Leu­te bei mir auf dem Stand tat­säch­lich nach Nürn­berg gekom­men sind, weil sie auch mer­ken, dass das hier end­lich wie­der mal eine hand­werk­lich gestal­te­te Mes­se ist, wo man den direk­ten Kon­takt mit den Instru­men­ten­bau­ern haben kann und dann auch wirk­lich über Anlie­gen, Pro­ble­ma­ti­ken reden kann. Die Mes­se ist für mich super gelau­fen. Ich fin­de, es ist eine cool gestal­te­te Mes­se und ich hof­fe, dass das auch so weitergeht.

Gün­ter H. Lobe, Gei­gen­bau­mei­ster Gün­ter H. Lobe

Es wur­de abso­lut über­trof­fen, was wir uns erwar­tet hat­ten. Man hat es eigent­lich schon an den Aus­stel­ler­zah­len gese­hen, die immer mehr und mehr gewor­den sind, die Flä­che ist immer wei­ter aus­ge­wei­tet wor­den. Und auch mei­ne Kol­le­gen, mit denen ich mich hier aus­ge­tauscht habe, sind alle sehr zufrie­den. Es war wirk­lich sehr posi­tiv, sehr gut orga­ni­siert und wir freu­en uns auf näch­stes Jahr.

Roland Schuh, Yama­ha Music Euro­pe GmbH

Ich habe bereits meh­re­re Ver­an­stal­tun­gen mit­ge­macht und es ist über­ra­schend für mich, dass hier so vie­le Leu­te gekom­men sind, obwohl die Publi­ka­tio­nen nach außen, der Bekannt­heits­grad im Vor­feld nicht sehr groß war. Es wäre mein Wunsch zur Ver­bes­se­rung, dass man im Vor­feld nach außen publi­ziert, dass man hier testen kann, dass man hier pro­bie­ren kann und, dass die Besu­cher bei­spiels­wei­se ihr Mund­stück mit­brin­gen kön­nen, um ein Saxo­phon zu testen.

Andre­as Klein­henz, Nord­baye­ri­scher Musikbund

Unser Resü­mee für die Mes­se ist durch­wegs posi­tiv. Wir haben sehr vie­le Mit­glieds­ver­ei­ne am Stand begrü­ßen kön­nen. Die­se waren sehr ange­tan, dass wir als Ver­band auch bei die­ser Musik­mes­se ver­tre­ten waren. Das Mit­ein­an­der mit den Aus­stel­lern ist sehr posi­tiv. Hier fan­den bereits vie­le Gesprä­che statt, wie wir die Zeit nach der Mes­se sinn­voll nut­zen kön­nen, um wei­te­re Koope­ra­tio­nen auf den Weg zu bringen.

Wir hat­ten im Rah­men der Musik­mes­se die Mög­lich­keit, im Atri­um auf der Büh­ne mit dem Gemein­schafts­or­che­ster Wibra­phon und dem nord­baye­ri­schen Jugend­blas­or­che­ster ein Kon­zert zu geben.

Es war für uns sehr span­nend. Ich glau­be aber auch für die Mes­se war es sehr span­nend, weil sie nicht genau gewusst hat, was auf sie zukommt. Aber ich den­ke, der Erfolg hat uns allen Recht gege­ben, dass es die­sen Auf­wand auch letzt­end­lich gerecht­fer­tigt hat. Als Geschäfts­füh­rer des nord­baye­ri­schen Musik­bund bin sehr froh, dass wir uns hier musi­ka­lisch ein­brin­gen, weil es der Mes­se noch mal eine beson­de­re Note gibt.

Der abso­lu­te Top-Grund auf die Musik­mes­se zu gehen, ist natür­lich auf der einen Sei­te, Neue­run­gen im musi­ka­li­schen Bereich zu erfah­ren, also was sich in der Instru­men­ten­ent­wick­lung getan hat.

Dar­über hin­aus geht es dar­um, Kon­tak­te zu knüp­fen und die Musik- Fami­lie ein­fach wie­der zu sehen. Es ist doch immer wie­der so, dass man vie­le Bekann­te trifft und auch die­ser Aus­tausch ist unglaub­lich wich­tig und schön.

Ste­fan Trabuc­chi, Mea­stro Diutaio

Is the first time offe­red this fair in Nürn­berg. And of cour­se, the first time as need more time for grow up about I am sure. Then next year grew up very well and many peo­p­le come from abroad becau­se also this year some peo­p­le came from Asia. And this is a good oppor­tu­ni­ty for us and for our market.

Nicho­las Des­pi­au, Des­pi­au Chevalet

The ger­man mar­ket always gave us a good rep­ly to our product.

Now we are exhi­bi­ting in Nürn­berg and we are real­ly proud to par­ti­ci­pa­te to the first edi­ti­on. It’s a good orga­nizati­on – so thank you very much. Becau­se the string instru­ment are well-loca­ted. We are all tog­e­ther. We belie­ve in this show becau­se it’s on the heart of the instru­ment making. So for sure, next year you will be more exhi­bi­tors and more visitors.