Am Frei­tag, 21. April, um 15 Uhr, wird für Kin­der ab vier Jah­ren in der Black Box des RW21 beim Bil­der­buch­ki­no „Auf kei­nen Fall Prin­zes­sin“ von Grze­gorz Kas­dep­ke gezeigt. Der Ein­tritt ist frei. Zum Inhalt: Nicht alle Mäd­chen wol­len Prin­zes­sin sein. Marie ist ein schreck­li­cher Dra­che! Dabei den­ken Mama und Papa, Marie sei eine süße Prin­zes­sin. Puste­ku­chen. Marie ist wirk­lich ein schreck­li­cher Dra­che. Und die spie­len auch ganz ande­re Sachen als süße Prin­zes­sin­nen. Also muss Mama die Prin­zes­sin sein, Papa ein Rit­ter in Rüstung und Oma und Opa ver­spei­sen Rit­ter, die als Ske­let­te auf dem Tep­pich liegen.