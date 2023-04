Der Abend möch­te auf die kom­men­de Wild­kräu­ter­sai­son ein­stim­men. Die ersten Kräu­ter sprie­ßen, die Natur ent­fal­tet ihre gewal­ti­ge Ener­gie. Im Früh­jahr sind die jun­gen Wild­kräu­ter voll mit Vit­ami­nen, äthe­ri­schen Ölen und vie­lem mehr. Die zar­ten Pflänz­chen schmecken lecker und schen­ken uns jede Men­ge Ener­gie. Die Teil­neh­mer erfah­ren Wis­sens­wer­tes über das Sam­meln und Trock­nen, über die Ver­wen­dung in der Küche und in der Volks­heil­kun­de. Die geläu­fig­sten Kräu­ter wer­den per Power-Point vorgestellt.

Der Vor­trag zum The­ma „Bär­lauch & Co – fri­sche Ener­gie für Kör­per und Geist“ fin­det am Frei­tag, 21. April um 19 Uhr im Haus der Kräu­ter statt.

Anmel­dung bei Eri­ka Bau­er unter Tele­fon 09236 1006 oder per Mail an bauer-​nagel@​hotmail.​de