Die Bun­des­stra­ße B 2 wird im Orts­teil Wolfs­bach im Ein­mün­dungs­be­reich zur Wolfs­ba­cher Stra­ße auf einer Län­ge von cir­ca 200 Meter asphal­tiert. Die damit ver­bun­de­nen Bau­ar­bei­ten begin­nen erst am Mitt­woch, 19. April, und damit zwei Tage spä­ter als zunächst geplant. Die Bun­des­stra­ße B 2 wird des­halb in die­sem Bereich auch erst ab 19. April halb­sei­tig gesperrt. Die Ver­kehrs­re­ge­lung erfolgt mit einer Bau­stel­len­am­pel. Das Stra­ßen­ver­kehrs­amt weist dar­auf hin, dass es im Zusam­men­hang mit der Ampel­re­ge­lung zu grö­ße­ren Ver­kehrs­be­hin­de­run­gen und War­te­zei­ten kom­men kann. So müs­sen Fahr­zeu­ge, die von der Wolfs­ba­cher Stra­ße in die Bun­des­stra­ße B 2 fah­ren möch­ten, mit einer War­te­zeit von zehn Minu­ten an der Ampel rech­nen. Auto­fah­rern und Auto­fah­re­rin­nen aus die­sem Bereich wird daher emp­foh­len, über Thier­gar­ten zu fah­ren. Die Bau­ar­bei­ten und die damit ver­bun­de­ne halb­sei­ti­ge Sper­rung dau­ern vor­aus­sicht­lich bis Frei­tag, 28. April.