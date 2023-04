Von der Schön­heit der Schöpfung

Alles ist wich­tig, damit die Schöp­fung nicht aus dem Takt gerät: Das drückt der Künst­ler Wal­ter Green mit sei­nen foto­gra­fi­schen Kunst­wer­ken „Bota­ni­ca. Unge­lieb­te Flo­ra am Weges­rand, in Acker und Gar­ten“ aus, die von 23. April bis 25. Juni in der Stadt­kir­che Bay­reuth zu sehen sind. Bei der Bil­der­se­rie geht es um die fili­gra­ne Schön­heit ver­ach­te­ter und bekämpf­ter Acker- und Gartenpflanzen.

Wal­ter Green lenkt damit auf ganz eige­ne Wei­se den Blick auf die Ver­letz­lich­keit des Öko­sy­stems. Bild und Wort, Musik und Gedich­te: Die Aus­stel­lung wird im Rah­men eines Got­tes­dien­stes mit Ver­nis­sa­ge am Sonn­tag, 23. April, um 10.00 Uhr eröff­net, bei der auch der Künst­ler dabei sein wird. Mit­wir­ken­de sind außer­dem Stadt­kir­chen­pfar­rer Dr. Car­sten Brall, Pfar­re­rin Dr. Ange­la Hager und Prä­di­kan­tin Mar­ti­na Schu­bert vom Evan­ge­li­schen Bil­dungs­werk, Schü­ler und Schü­le­rin­nen sowie der Kam­mer­chor des Mark­grä­fin-Wil­hel­mi­ne-Gym­na­si­ums unter Lei­tung von Gün­ter Ley­kam. Ein Fly­er zum Rah­men­pro­gramm „Von der Schön­heit der Schöp­fung“ liegt aus.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.ebw​-ober​fran​ken​-mit​te​.de