Der VCD wird sich mit einem Info­stand an dem Nach­hal­tig­keits­fe­sti­val am Sams­tag, 6. Mai 2023 betei­li­gen, das vom Land­rats­amt Forch­heim orga­ni­siert wird. Gesucht wer­den noch Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger, die bereit sind, eini­ge Zeit mit am Stand zu ste­hen. Mel­dung bit­te recht bald an vcd@hoernlein‑r.de.