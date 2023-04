Komö­die von Moliè­re „Arzt wider Wil­len“ in einer Fas­sung des Frän­ki­schen Theatersommers

Moliè­re schuf nach dem Muster eines Schel­men­mär­chens eine tem­pe­ra­ment­vol­le (Ballett-)Komödie. Sie hat das Zeug, uns nach lan­gen beschwer­li­chen Coro­na-Jah­ren aufzuheitern.

Ein blü­hen­des Mäd­chen fällt in Ohn­macht und Krank­heit, weil ihm die Zwangs­hei­rat droht. In ihrem Fall bie­ten Ärz­te, die nur die Sym­pto­me kurie­ren wol­len, kei­ne Hei­lung. Was tun? Ob Sga­na­rel­le, der „Wun­der­dok­tor“, der im ehr­wür­di­gen Bür­ger­haus der Pati­en­tin mit sei­ner „The­ra­pie“ für eini­ge Tur­bu­len­zen sorgt, der rich­ti­ge Mann ist, dem Pro­blem zu Lei­be zu rücken? Immer­hin muss er von der eige­nen Frau zunächst tüch­tig „behan­delt“ wer­den, damit er die eige­nen Macken kurie­re. Wenn das Publi­kum am Ende an sei­ner ärzt­li­chen Kunst auch fast ver­zwei­feln möch­te, die Hei­lung erfolgt den­noch auf unspek­ta­ku­lä­re, aber wirk­sa­me Wei­se: durch wah­re Liebe.

In die­ser fre­chen Pos­se im Sti­le der ita­lie­ni­schen Com­me­dia dell ́ arte frönt Moliè­re sei­ner Lust an der schie­ren Komik, am Slap­stick und an der über­mü­ti­gen Satire.

Darsteller*innen: