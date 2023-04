Der Tarif­streit zwi­schen der Eisen­bahn- und Ver­kehrs­ge­sell­schaft (EVG) und der Deut­schen Bahn wird sich am Frei­tag in den Vor­mit­tags­stun­den auch auf den Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehr (ÖPNV) im Cobur­ger Land aus­wir­ken. Nach­dem die Gewerk­schaft am Mitt­woch einen erneu­ten Streik für den Frei­tag, 21. April, ange­kün­digt hat, ist mit erheb­li­chen Behin­de­run­gen im Berufs- und Schul­ver­kehr zu rechnen.

„Die Lage ist noch etwas unüber­sicht­lich“, sagt Den­nis Flach von der Stab­stel­le Büro Landrat/​Mobi­li­tät am Cobur­ger Land­rats­amt ange­sichts der Tat­sa­che, dass das Zeit­fen­ster, um auf die Streik­an­kün­di­gung zu reagie­ren, dies­mal enger ist als beim Streik Ende März. Der aus­drück­li­che Rat der Stabs­stel­le Büro Landrat/​Mobilität geht des­halb an die Eltern, sich zu Fahr­ge­mein­schaf­ten für ihre Kin­der abzusprechen.

Was defi­ni­tiv fest­steht: Es wird zu Ein­schrän­kun­gen im Bahn­ver­kehr zwi­schen Coburg und Neu­stadt kom­men, weil die mor­gend­li­chen Fahr­ten aus­fal­len. Immer­hin: Nach Lage der Din­ge dürf­te der Ver­kehr am Frei­tag ab 11 Uhr wie­der anlau­fen. Auch wenn es in der Fol­ge noch zu Ver­zö­ge­run­gen und Aus­fäl­len kom­men kann, rech­net man im Cobur­ger Land­rats­amt damit, dass alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler nach Hau­se kom­men werden.

Auch die Fahr­ten bei „agi­lis“ (Coburg-Bad Rodach) wer­den aus­fal­len. Das Bahn­un­ter­neh­men schreibt jeden­falls: „Ab 11 Uhr wird agi­lis den Betrieb wie­der anlau­fen las­sen. Dabei kann es zunächst zu Abwei­chun­gen und ein­zel­nen Zug­aus­fäl­len kom­men. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten, sich eine Stun­de vor Abfahrt Ihres Zuges in den Fahr­plan­aus­kunfts­por­ta­len und Apps zu informieren.“

Im Land­kreis wer­den am Frei­tag­vor­mit­tag alle Fahr­ten der OVF aus­fal­len. Wie beim zurück­lie­gen­den Streik Ende März, fah­ren jedoch alle Sub­un­ter­neh­mer der OVF. Das gilt auch für die Ruf­bus­se – sofern sie nicht zu einer Haupt­li­nie füh­ren, die nicht ver­kehrt. Aller­dings weist Den­nis Flach dar­auf hin, dass die­se Bus­se zwangs­läu­fig beschränk­te Kapa­zi­tä­ten haben und nicht alle Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit den zur Ver­fü­gung ste­hen­den Bus­sen in die Schu­len gebracht wer­den kön­nen. Ab 12 Uhr wird dann auch der Ver­kehr des OVF im Land­kreis wie­der voll­stän­dig auf­ge­nom­men. Die Heim­fahr­ten soll­ten auch bei den Bus­sen gesi­chert sein“.

Beim Stadt­bus in Coburg wer­den alle Fahr­ten durch­ge­führt. Das Fahr­per­so­nal ist zu gro­ßen Tei­len in einer ande­ren Gewerk­schaft organisiert“.

Fol­gen­de Fahr­ten wer­den am Frei­tag­vor­mit­tag bis zum Ende des Streiks (12 Uhr) im Land­kreis Coburg angeboten:

Linie 8301:

Fahrt 7459/012: 6:45 Uhr Gleis­muth­hau­sen über Die­ters­dorf, Weit­rams­dorf, Wei­dach nach Coburg ZOB

Alle Fahr­ten der Fir­ma Mar­tin (MAR im Fahrplan)!

Fahrt 7479/005: 6:57 Uhr Weid­hau­sen Son­ne­fel­der Str. über Son­ne­feld nach Neu­stadt Feldstraße

Alle Fahr­ten der Linie!

Alle Fahr­ten mit der Mar­kie­rung S im Fahr­plan (die „Schul­fahr­ten“)

Linie 8319: Fahrt 7463/009: 7:18 Uhr Coburg ZOB über Triebs­dorf, Scherneck nach Unter­sie­mau Schule Fahrt 7463/016: 6:52 Uhr Buchen­rod über Unter­sie­mau nach Coburg ZOB Fahrt 7463/008: 6:50 Uhr Ross­ach Abzwei­gung B4 über Unter­sie­mau nach Coburg ZOB

Linie 800 „Der Coburger“

Die­sen kön­nen Schü­le­rin­nen und Schü­ler aus Ober­ell­dorf und Tam­bach nut­zen, weil alle Fahr­ten durch­ge­führt werden.

Ruf­bus­se lau­fen weiter

Auf­recht­erhal­ten wird der größ­te Teil der Ruf­bus-Ange­bo­te im Land­kreis Coburg. Fah­ren wer­den die Ruf­bus­se, die kei­nen Anschluss­ver­bin­dun­gen mit dem bestreik­ten ÖPNV benö­ti­gen. So fährt zum Bei­spiel die Ruf­bus-Linie von Heil­gers­dorf nach Seß­lach. Das heißt: Wer in Seß­lach zum Arzt, zur Arbeit oder ein­kau­fen möch­te, kann dies per Ruf­bus tun. Die glei­che Rege­lung gilt auch für die Ver­bin­dun­gen Hel­dritt-Bad Rodach sowie Neustadt-Weidhausen.