AVA­LON Not­ruf- und Bera­tungs­stel­le gegen sexu­el­le Gewalt e.V. bie­tet am 05.05.2023 (16.00 bis 21.00 Uhr) und 06.05.2023 (10.00 bis 15.00 Uhr) wie­der einen Selbst­be­haup­tungs­kurs für Frau­en im Alter von 18 bis 99 Jah­ren an. Frau­en brau­chen oft in ganz unter­schied­li­chen Situa­tio­nen Mut, ihren Kör­per und ihre Psy­che zu schüt­zen. Bespro­chen und trai­niert wer­den Kör­per­hal­tung, Mimik und Sprache.

Neben Schlag­tech­ni­ken trai­nie­ren die Teil­neh­me­rin­nen ihre Selbst­ein­schät­zung und Intui­ti­on, um Situa­tio­nen für sich zu ent­schei­den. Unter­schied­li­che Fall­bei­spie­le sowie z. B. das The­ma KO-Trop­fen wer­den bespro­chen und in der Grup­pe reflek­tiert. Der Kurs umfasst ins­ge­samt zehn Stunden.

Im Anschluss haben alle Kurs­teil­neh­me­rin­nen die Mög­lich­keit, an unse­rem monat­li­chen Übungs­abend „Schlag­trai­ning“ teil­zu­neh­men, um die gelern­ten Schlag­tech­ni­ken zu ver­tie­fen und zu üben, aber auch, um zu sehen, wo jeder per­sön­lich für sich steht. Alle Infor­ma­tio­nen zum Kurs und Übungs­abend unter www​.ava​lon​-bay​reuth​.de unter Selbst­be­haup­tungs­kur­se. Fra­gen beant­wor­tet AVA­LON ger­ne unter Tel. 0921 – 51 25 25 oder per Mail an info@​avalon-​bayreuth.​de.