Kuche­nes­sen für den guten Zweck

Die Bil­der aus dem Erd­be­ben­ge­biet in der Tür­kei und Syri­en haben uns alle nach­hal­tig geprägt – so auch die Schü­le­rin­nen und Schü­ler der Real­schu­le Hirschaid. Um den Opfern aktiv zu hel­fen, orga­ni­sier­ten die Jungs und Mäd­chen der 7., 9. und 10. Klas­sen kur­zer­hand eine Kuchenverkauf.

Den Erlös in Höhe von 2.500 Euro haben sie jetzt an Land­rat Johann Kalb für das Spen­den­kon­to des Land­krei­ses Bam­berg über­ge­ben. Hier sind bis­lang rund 40.000 Euro für die Erd­be­ben­op­fer in der Tür­kei und Syri­en ein­ge­gan­gen. Land­rat Johann Kalb ist bewegt von der „gro­ßen Wel­le der Hilfs­be­reit­schaft und der Soli­da­ri­tät der Men­schen im Bam­ber­ger Land.“ Er dankt allen Spen­de­rin­nen und Spen­dern und – ganz beson­ders den Schü­le­rin­nen und Schü­lern der Realschule–sehr herz­lich: „Ihr habt Zeit und Herz­blut auf eure Ver­kaufs­ak­ti­on ver­wen­det – dafür dan­ke ich euch von Her­zen. Mit eurer Spen­de setzt ihr ein huma­nes Zei­chen für das ehren­amt­li­che Engagement.“

Die gesam­mel­te Sum­me wird an regio­nal täti­ge Sozi­al­ver­bän­de wei­ter­ge­lei­tet. Die­se garan­tie­ren, dass das Geld vor Ort für die Betrof­fe­nen ein­ge­setzt wird: das Baye­ri­sche Rote Kreuz, die Cari­tas, die Mal­te­ser, die Arbei­ter­wohl­fahrt, die Johan­ni­ter und das Tech­ni­sche Hilfswerk.