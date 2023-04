Der Deut­sche Alpen­ver­ein ver­an­stal­tet jedes Jahr eine feste Oster­mon­tags­wan­de­rung. Heu­er gab es eine per­so­nel­le Ver­än­de­rung: Da Inge­borg Weich aus Alters­grün­den aus­ge­schie­den ist, über­nahm Frank Riess.

Unter sei­ner Lei­tung star­te­te nach einer kur­zen Vor­stel­lung, einer Rou­ten­be­schrei­bung und einer Osterna­sche­rei die Wan­de­rung bei per­fek­tem Wan­der­wet­ter in Klein­le­s­au, einem Orts­teil von Pottenstein.

Neun Wan­de­rer mach­ten sich zunächst in Rich­tung Haß­lach auf zum nörd­lich des Ortes gele­ge­nen, sagen­um­wo­be­nen Land­schafts­schutz­ge­biet „Hohe Lei­te“, im Volks­mund auch die „Sie­ben Brü­der“ genannt. Bei herr­lich­ster Fern­sicht ver­weil­te die Wan­der­grup­pe, um die Aus­sicht zu genie­ßen. Beson­ders schön anzu­se­hen war auch die Küchen­schel­le, die dort sehr zahl­reich vor­han­den ist.

Auf Wald­we­gen ging es wei­ter nach Pfaf­fen­berg und von dort nach Oberails­feld, wo die Mit­tags­ein­kehr beim Held Bräu geplant war. Ent­spre­chend schnell war dann auch das Tem­po auf den letz­ten paar Metern. Das Essen war sehr gut, die Bedie­nung freund­lich und schnell.

Gut gestärkt fiel das Wei­ter­wan­dern doch etwas schwe­rer, zumal es jetzt noch ein­mal berg­auf ging. Wei­ter dann in Rich­tung Tüchers­feld mit tol­len Gesprä­chen in herr­li­cher Natur mit fröh­li­chen Men­schen bis zum Aus­gangs­punkt in Kleinlesau.