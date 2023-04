Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Total­scha­den nach Auffahrunfall

COBURG. Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 7.000 Euro ver­ur­sach­te am Diens­tag­mor­gen ein 83-Jäh­ri­ger mit sei­nem Auto bei einem Auf­fahr­un­fall im Cobur­ger Stadtgebiet.

Der Rent­ner fuhr um 8:35 Uhr in der Rodach­er Stra­ße auf das vor ihm fah­ren­de Auto einer 31-Jäh­ri­gen auf. Am Fahr­zeug des Unfall­ver­ur­sa­chers ent­stand Sach­scha­den in Höhe von min­de­stens 5.000 Euro. Das Auto hat nur noch Schrott­wert. Das zwei­te betei­lig­te Fahr­zeug wur­de im Heck­be­reich beschä­digt. Dabei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 2.000 Euro. Das Auto des Unfall­ver­ur­sa­chers war nicht mehr fahr­be­reit. Es wur­de abge­schleppt. Gegen den 83-Jäh­ri­gen ermit­telt die Cobur­ger Poli­zei wegen Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

33-Jäh­ri­ge fährt mit E‑Scooter ohne Versicherungsschutz

COBURG. Ein E‑Scooter ohne Ver­si­che­rungs­kenn­zei­chen auf einem Geh­weg erreg­te am Diens­tag­mor­gen die Auf­merk­sam­keit einer Strei­fe der Cobur­ger Polizeiinspektion.

Ein 33-Jäh­ri­ger war um 8:45 Uhr mit sei­nem E‑Scooter ver­bots­wid­rig auf dem Geh­weg in der Hei­lig­kreuz­stra­ße unter­wegs. Die Beam­ten erkann­ten zudem, dass an dem ver­si­che­rungs-pflich­ti­gen Fahr­zeug kein Kenn­zei­chen ange­bracht war. Die Beam­ten unter­ban­den­die Wei­ter­fahrt. Neben dem ver­bots­wid­ri­gen Fah­ren mit dem E‑Scooter auf dem Geh­weg wird gegen den 33-Jäh­ri­gen wegen einem Ver­stoß nach dem Pflicht­ver­si­che­rungs­ge­setz ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Sand­stein­pfo­sten umgefahren

Kro­nach – Im Tat­zeit­raum vom 08.04.2023 bis 16.04.2023 beschä­dig­te ein bis dato unbe­kann­ter Ver­kehrs­teil­neh­mer einen Gar­ten­pfo­sten aus Sand­stein bei einem Anwe­sens in der Bie­nen­stra­ße in Kro­nach. Der dadurch ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 400 Euro.

Auf­fahr­un­fall mit ver­letz­ter Person

Kro­nach – Die Fah­re­rin eines Mer­ce­des befuhr am ver­gan­ge­nen Diens­tag, gegen 11.45 Uhr die Frie­se­ner Stra­ße in Kro­nach stadt­aus­wärts. Ver­kehrs­be­dingt muss­te die­se ihr Fahr­zeug abbrem­sen. Der nach­fol­gen­de Fah­rer eines BMW erkann­te die­ses Brems­ma­nö­ver zu spät und fuhr auf den Mer­ce­des auf. Hier­bei wur­de die vor­aus­fah­ren­de Dame leicht ver­letzt. Der Gesamt­sach­scha­den beträgt ca. 6000 Euro.

Außen­spie­gel beschä­digt und geflüchtet

Stein­wie­sen – Der bis dato unbe­kann­te Fah­rer eines Klein­wa­gens befuhr am Diens­tag, gegen 10.15 Uhr die Nord­hal­be­ner Stra­ße in Stein­wie­sen in nörd­li­che Fahrt­rich­tung. Auf Höhe eines ehe­ma­li­gen Geld­in­sti­tut park­ten Fahr­zeu­ge ord­nungs­ge­mäß am Fahr­bahn­rand. Auf­grund des­sen hät­te der unbe­kann­te Ver­kehrs­teil­neh­mer einen, zu die­sem Zeit­punkt ent­ge­gen­kom­men­den Fah­rer eine Audi den Vor­rang gewäh­ren müs­sen, tat dies aber nicht und es kam zu einer Berüh­rung der bei­den Außen­spie­gel. Der Unfall­ver­ur­sa­cher fuhr anschlie­ßend wei­ter, ohne sich um sei­ne gesetz­li­chen Pflich­ten zu küm­mern. Dem Audi-Fah­rer ist ein Scha­den in Höhe von etwa 200 Euro ent­stan­den. Zeu­gen wer­den gebe­ten, sich bei der Poli­zei zu melden.

Stra­ßen­la­ter­ne umgefahren

Mark­tro­dach – Im Tat­zeit­raum vom 12.04.2023 bis 13.04.2023 beschä­dig­te ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer eine Later­ne in der Stra­ße „Im Gries“ in Mark­tro­dach. Auf­grund der Spu­ren­la­ge ist zu ver­mu­ten, dass es sich bei dem unfall­flüch­ti­gen Fahr­zeug um einen LKW gehan­delt haben könn­te. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beträgt ca. 1000 Euro.