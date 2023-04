Eine gute Halb­zeit reicht nicht!

Nach drei Aus­wärts­nie­der­la­gen in Serie hat medi bay­reuth auch das von der GeT IT GmbH prä­sen­tier­te Heim­spiel am 29. Spiel­tag in der easy­Cre­dit Bas­ket­ball ver­lo­ren. Vor 2.229 Zuschau­ern in der Bay­reu­ther Ober­fran­ken­hal­le unter­lag medi den NINERS aus Chem­nitz mit 86:102 (52:44).

Nach einer ins­ge­samt star­ken ersten Halb­zeit, in der Basti­an Dor­eth & Co. sogar einen noch höhe­re Pau­sen­füh­rung hät­ten her­aus­spie­len kön­nen, domi­nier­ten nach dem Sei­ten­wech­sel die Sach­sen das Gesche­hen auf dem Par­kett und hol­ten sich am Ende sou­ve­rän und auch ver­dient den Sieg.