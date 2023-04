Loka­le Anbie­ter unterstützen!

Im Land­kreis Bam­berg wird der­zeit an einem Aus­bau des ÖPNV-Ange­bots gear­bei­tet. In Bau­nach, Ebing, Gun­dels­heim und Zap­fen­dorf sind bereits die ersten Mobil­sta­tio­nen in Betrieb, neue Rad­we­ge wer­den gebaut und im kom­men­den Jahr geht ein kom­plett neu­er Bus­li­ni­en-Fahr­plan an den Start. Das Deutsch­land­ticket ergänzt die loka­len Maß­nah­men hier­zu ide­al. Seit dem offi­zi­el­len Ver­kaufs­start am 3. April 2023 kann das Ticket für 49 Euro im VGN Online­shop und in der App VGN Fahr­plan & Tickets erwor­ben wer­den, eben­so in der Nürn­berg­MO­BIL-App der VAG, bei der inf­ra fürth und im DB Navi­ga­tor. „Es gilt, wer regio­nal kauft, unter­stützt die Regi­on. Wir emp­feh­len daher, das Deutsch­land­ticket gezielt bei den loka­len Ver­kehrs­be­trie­ben zu kau­fen“, so die Mobi­li­täts-Exper­ten im Land­rats­amt Bamberg.

Ab 1. Mai ermög­licht das Ticket die fle­xi­ble und kli­ma­freund­li­che Nut­zung aller Bus­se und Bah­nen des öffent­li­chen Regio­nal- und Nah­ver­kehrs in ganz Deutsch­land. Das Ticket ist in vie­len Fäl­len deut­lich gün­sti­ger als die bis­he­ri­gen Abos und erleich­tert den Umstieg auf den ÖPNV ver­bun­den mit dem stress­frei­en und schnel­len Pen­deln zum Arbeits­platz. Im Land­kreis Bam­berg fah­ren ÖPNV-Nut­zen­de z. B. ab Bau­nach inner­halb von nur 23 Minu­ten zum Bam­ber­ger ZOB. Dank der neu­en Mobil­sta­ti­on in Bau­nach steht das Fahr­rad dabei sicher am Bahn­hof oder das Auto kosten­los auf dem Park­platz. In 45 Minu­ten errei­chen ÖPNV-Nut­zen­de von Bau­nach aus z. B. auch Erlan­gen. Schnel­ler und vor allem gün­sti­ger geht das bei einem täg­li­chen Pen­deln zur Arbeit mit dem eige­nen Pkw auf kei­nen Fall.

Deutsch­land­ticket kurz und knapp

Wann kommt das Deutschlandticket:

Fah­ren kann man mit dem Deutsch­land­ticket ab 1. Mai 2023. Offi­zi­el­ler Ver­kaufs­start war der 3. April 2023. Eini­ge Ver­kehrs­un­ter­neh­men bie­ten Vor­be­stel­lun­gen des Tickets an.

Preis und Gültigkeit:

Das Deutsch­land­ticket ist als monat­lich künd­ba­res Abo erhält­lich und kostet 49 Euro. Es gilt für eine Per­son deutsch­land­weit in Bus­sen und Bah­nen des Nah- und Regio­nal­ver­kehrs. Aus­ge­nom­men ist der Fern­ver­kehr (IC, ICE, EC) sowie Fahr­ten in der ersten Klasse.

Wo gibt es das Deutschlandticket:

Das Ticket gibt es als Chip­kar­te im VGN Online­shop und bei der inf­ra fürth. Als Han­dy­Ticket ist es in der App VGN Fahr­plan & Tickets, in der Nürn­berg­Mo­bil App sowie im DB Navi­ga­tor erhält­lich. Zur Unter­stüt­zung der loka­len Ver­kehrs­be­trie­be emp­fiehlt der VGN den regio­na­len Kauf.

Die bis­he­ri­gen VGN-Tickets gibt es weiterhin:

Nicht alle Fahr­gä­ste wer­den das Deutsch­land­ticket nut­zen wol­len oder sie wün­schen Vor­tei­le wie Über­trag­bar­keit und Mit­nah­me von Per­so­nen oder Rädern. Des­halb bleibt das bewähr­te Fahr­kar­ten­sor­ti­ment des VGN bis auf wei­te­res erhalten.

Wei­te­re Infos unter www​.vgn​.de/​d​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​t​i​c​ket