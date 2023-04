Online-Vor­trag von Maria S. Becker

In die­sem Teil der Vor­trags­rei­he erfah­ren wir etwas über die jüdi­sche Infra­struk­tur der Bam­ber­ger Vor­kriegs­ge­mein­de. Wir stel­len uns z.B. die Fra­ge, ob Jüdin­nen und Juden kosche­res Fleisch aßen und wenn ja, wo sie es her beka­men? Ob es eine Mik­we in Bam­berg gab und wenn ja wo die­se war. Den Mit­tel­punkt die­ser „Erzäh­lung“ bil­det ein umfang­rei­ches Bildmaterial.

Der Vor­trag rich­tet sich an alle, die Stadt und den Land­kreis Bam­berg und ihr ehe­ma­li­ges jüdi­sches Leben bes­ser ken­nen­ler­nen möchten.

Don­ners­tag, 20.04.2023, 19:00 – 20:30 Uhr

Online-Vor­trag – kostenlos

Anmel­dung: https://​www​.vhs​-bam​berg​-land​.de/​p​/​4​8​8​-​C​-​6​5​3​8​187