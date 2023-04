Lu Jong – Tibe­ti­sches Hei­l­yo­ga für Men­schen mit Demenz und deren Angehörigen

Die Gesund­heits­re­gi­on plus Hofer Land als Loka­le Alli­anz für Men­schen mit Demenz will mehr Teil­ha­be­an­ge­bo­te für Men­schen mit Demenz schaf­fen, um die­se bes­ser in gesell­schaft­li­che, kul­tu­rel­le, musi­sche oder sport­li­che Akti­vi­tä­ten zu integrieren.

Jüngst nahm Unja Jung, Dipl. Kran­ken­schwe­ster, Vital-The­ra­peu­tin und Lu Jong Leh­re­rin an der Kurs­lei­ter­schu­lung „Sport und Bewe­gung trotz(t) Demenz“ teil. Mit erwei­ter­tem Wis­sen bie­tet sie nun zwei Lu Jong- Kur­se an.

Das Hei­l­yo­ga ist für alle Alters­klas­sen geeig­net. Spe­zi­ell in einer Klein­grup­pe kön­nen sich auch Men­schen mit leich­ter Demenz und deren An- und Zuge­hö­ri­gen wohl­füh­len genau­so wie Men­schen mit und ohne kör­per­li­che Ein­schrän­kun­gen. Yoga ist auch im Roll­stuhl oder am Stuhl möglich.

Lu Jong ist eine alte tibe­ti­sche Pra­xis, die Kör­per, Geist und See­le ins Gleich­ge­wicht brin­gen soll. Es stärkt den Kör­per, das Immun­sy­stem sowie das see­li­sche und gei­sti­ge Wohl­be­fin­den. Die Wir­bel­säu­le wird bewegt, Blocka­den kön­nen gelöst werden.

Die Grup­pe trifft sich in den Räu­men der Wund­ma­na­ge­rin Gabi Weigold, Trift­feld­str. 5, 95182 Döhlau. Um beque­me Klei­dung, eine Decke sowie eige­ne Geträn­ke wird gebeten.

Ter­mi­ne der jeweils 5 Kurs­ein­hei­ten sind:

Kurs 1, Start ab Diens­tag, 25.4.23, 10:00–11:00 Uhr

Kurs 2, Start ab Mitt­woch, 26.4.23, 15:30–16:30 Uhr.

Die Kosten betra­gen 75€ pro Kurs, ein Zuschuss auf Anfra­ge ist möglich.

Infor­ma­ti­on und Anmel­dung unter Tel.: 09286/9543914 oder 0175/4148246 oder per E‑Mail unter info@​wgw-​hof.​de.