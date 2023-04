Am 23. April fin­det in Bay­reuth eine Fahr­rad­de­mo zur Unter­stüt­zung der Rad­stern­fahrt des Radent­scheid Bay­ern statt. Start­punkt ist um 14 Uhr der Ehren­hof in der Bay­reu­ther Innen­stadt. Bay­ern­weit fin­den an die­sem Tag in meh­re­ren bay­ri­schen Städ­ten Demos und Rad­stern­fahr­ten mit dem Mot­to „Rad­fair­kehr für alle!“ statt.

Die Bay­reu­ther Fahr­rad­de­mo wird vom Radent­scheid Bay­reuth orga­ni­siert und ist für alle Men­schen, die sich für eine bes­se­re Fahr­rad­in­fra­struk­tur ein­set­zen möch­ten, offen. „Wir wol­len auf die Bedeu­tung von siche­ren und attrak­ti­ven Rad­we­gen auf­merk­sam machen und zei­gen, dass es über­all in Bay­ern vie­le Men­schen gibt, die sich eine nach­hal­ti­ge Mobi­li­tät wün­schen“, sagt Julia Drum­mer vom Radent­scheid Bay­reuth. „Die Fahr­rad­de­mo soll ein star­kes Signal an die Poli­tik sen­den, end­lich die Ver­kehrs­wen­de zu prio­ri­sie­ren.“ Die ca. 5 km lan­ge Rou­te der Demo wird durch die Bay­reu­ther Innen­stadt und über ver­schie­de­ne Haupt­ver­kehrs­rou­ten füh­ren, um auf die For­de­run­gen des Radent­scheid Bay­ern auf­merk­sam zu machen. Zu den For­de­run­gen gehö­ren unter ande­rem ein Rad­ver­kehrs­an­teil von 25 % bis 2030, bedarfs­ge­rech­te und siche­re Rad­we­ge, Visi­on Zero im Stra­ßen­ver­kehr und mehr Radschnellverbindungen.

Die Ver­an­stal­ter laden alle Inter­es­sier­ten herz­lich ein, mit ihren Fahr­rä­dern an der Demo teil­zu­neh­men und gemein­sam für eine bes­se­re Fahr­rad­in­fra­struk­tur zu demonstrieren.