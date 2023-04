Das Par­ty­schiff ist wie­der quer durch Bay­ern unterwegs

Das BAY­ERN 3 Par­ty­schiff star­tet in eine neue Sai­son und tourt wie­der durch den Frei­staat. Für Par­ty­fans bedeu­tet das fei­ern auf Donau, Alt­mühl, Main und Main-Donau-Kanal. Mit ins­ge­samt 43 Sta­tio­nen von Mai bis Sep­tem­ber geht es den gan­zen Som­mer durch auf Par­ty­tour. Mit an Bord: die kom­plet­te BAY­ERN 3 DJ-Flot­te. Start ist am 5. Mai in Niederbayern.

Von Rie­den­burg über Aschaf­fen­burg bis Strau­bing: Wer Lust auf einen außer­ge­wöhn­li­chen Par­ty­a­bend und eine neue Per­spek­ti­ve auf die eige­ne Regi­on hat, kann dies an Bord des BAY­ERN 3 Par­ty­schiffs erle­ben. „Ablen­kung und gute Lau­ne sind gera­de in Zei­ten wie die­sen sehr gefragt“, so Pro­jekt­lei­ter Boris Kolod­ziej, der das Event organisiert.

Los geht’s am 5. Mai in Rie­den­burg, die letz­te Sta­ti­on wird am 9. Sep­tem­ber im nie­der­baye­ri­schen Strau­bing sein. Wie jedes Jahr sor­gen die BAY­ERN 3 DJs auf dem sty­lishen Schiff, der MS Cat­walk, für tol­len Sound: Par­ty­hits und coo­le Beats auf drei Decks und Open Air auf dem Oberdeck.

Ein­lass ist jeweils ab 18.30 Uhr, los geht’s um 20.00 Uhr, und gegen 0.30 Uhr legt das BAY­ERN 3 Par­ty­schiff wie­der am jewei­li­gen Aus­gangs­punkt an.

Die Ein­tritts­kar­ten kosten 28 € im VVK.

Wei­te­re Infos zu den Anle­ge­stel­len und Tickets unter bay​ern3​.de/​p​a​r​t​y​s​c​h​iff

Der Tour­plan 2023:

Mai 2023

Frei­tag, 5. Mai 2023: Rie­den­burg (Nie­der­bay­ern)

Sams­tag, 6. Mai 2023: Regens­burg (Ober­pfalz)

Frei­tag, 12. Mai 2023: Vils­ho­fen (Nie­der­bay­ern)

Sams­tag, 13. Mai 2023: Deg­gen­dorf (Nie­der­bay­ern)

Mitt­woch, 17. Mai 2023: Strau­bing (Nie­der­bay­ern)

Don­ners­tag, 18. Mai 2023 (Chri­sti Him­mel­fahrt): Regens­burg (Ober­pfalz)

Frei­tag, 19. Mai 2023: Kel­heim (Nie­der­bay­ern)

Sams­tag, 20. Mai 2023: Diet­furt (Ober­pfalz)

Frei­tag, 26. Mai 2023: Beiln­gries (Ober­bay­ern)

Sams­tag, 27. Mai 2023: Hil­polt­stein (Mit­tel­fran­ken)

Sonn­tag, 28. Mai 2023 (Pfingst­sonn­tag): Roth (Mit­tel­fran­ken)

Juni 2023

Frei­tag, 2. Juni 2023: Nürn­berg (Mit­tel­fran­ken)

Sams­tag, 3. Juni 2023: Fürth (Mit­tel­fran­ken)

Mitt­woch, 7. Juni 2023: Erlan­gen (Mit­tel­fran­ken)

Don­ners­tag, 8. Juni 2023 (Fron­leich­nam): Forch­heim (Ober­fran­ken)

Frei­tag, 9. Juni 2023: Bam­berg (Ober­fran­ken)

Sams­tag, 10. Juni 2023: Bam­berg (Ober­fran­ken)

Frei­tag, 16. Juni 2023: Schwein­furt (Unter­fran­ken)

Sams­tag, 17. Juni 2023: Kit­zin­gen (Unter­fran­ken)

Frei­tag, 23. Juni 2023: Och­sen­furt (Unter­fran­ken)

Sams­tag, 24. Juni 2023: Würz­burg (Unter­fran­ken); Anle­ge­stel­le Alter Hafen

Frei­tag, 30. Juni 2023: Würz­burg Unter­fran­ken); Anle­ge­stel­le Alter Hafen

Juli 2023

Sams­tag, 1. Juli 2023: Veits­höch­heim (Unter­fran­ken)

Frei­tag, 7. Juli 2023: Lohr am Main (Unter­fran­ken)

Sams­tag, 8. Juli 2023: Markt­hei­den­feld (Unter­fran­ken)

Frei­tag, 14. Juli 2023: Wert­heim (Unter­fran­ken)

Sams­tag, 15. Juli 2023: Mil­ten­berg (Unter­fran­ken)

Frei­tag, 21. Juli 2023: Aschaf­fen­burg (Unter­fran­ken)

Sams­tag, 22. Juli 2023: Aschaf­fen­burg (Unter­fran­ken)

Frei­tag, 28. Juli 2023: Markt­hei­den­feld (Unter­fran­ken)

Sams­tag, 29. Juli 2023: Karl­stadt (Unter­fran­ken)

August 2023

Frei­tag, 4. August 2023: Würz­burg (Unter­fran­ken)

Sams­tag, 5. August 2023: Schwein­furt (Unter­fran­ken)

Frei­tag, 11. August 2023: Bam­berg (Ober­fran­ken)

Sams­tag, 12. August 2023: Forch­heim (Ober­fran­ken)

Frei­tag, 18. August 2023: Roth (Mit­tel­fran­ken)

Sams­tag, 19. August 2023: Hil­polt­stein (Mit­tel­fran­ken)

Frei­tag, 25. August 2023: Beiln­gries (Ober­bay­ern)

Sams­tag, 26. August 2023: Rie­den­burg (Nie­der­bay­ern)

Sep­tem­ber 2023