Der 23. April ist der Tag des deut­schen Bie­res und somit ein guter Grund zum Fei­ern mit einer Bier-Stadt-Füh­rung in Pot­ten­stein. Bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung mit dem Stadt­he­rold in histo­ri­schem Gewand erfah­ren Sie Inter­es­san­tes über das Fel­sen­städt­chen Pot­ten­stein, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot. Mehr als 6.000 ver­schie­de­ne Bie­re sind es, die in Deutsch­land gebraut wer­den. Dass sie alle unter­schied­lich schmecken, liegt an vie­len ver­schie­de­nen Fak­to­ren: an der Rezep­tur, am Brau­was­ser, am Hop­fens und natür­lich auch am Fin­ger­spit­zen­ge­fühl des Braumeisters.

Im ehe­ma­li­gen alter Gär­kel­ler der Braue­rei Huf­ei­sen, wel­che mit Lie­be zur „Kel­ler­schän­ke“ umge­baut wur­de, kön­nen Sie drei ver­schie­de­ne Bie­re kosten (ande­re Geträn­ke gehen natür­lich auch). Die­se wie eine Höh­le in den Fel­sen gehaue­ne, natur­be­las­se­ne Kel­ler­wirt­schaft ist in Fran­ken wohl ein­ma­lig und wie geschaf­fen dafür, die­sen denk­wür­di­gen Tag fröh­lich aus­klin­gen zu las­sen. Die Füh­rung mit dem Stadt­he­rold und die Schmalz und But­ter­bro­te sind kosten­los, eine Spen­de für einen guten Zweck ist will­kom­men. Bei den Geträn­ken ist Selbst­zah­lung direkt beim Wirt der Kel­ler­schän­ke. Treff­punkt ist um 16 Uhr am Rat­haus vor der Tou­rist- Infor­ma­ti­on Pot­ten­stein. Die Teil­neh­mer­zahl ist auf 20 Per­so­nen begrenzt. Anmel­dung bis einen Tag vor­her erfor­der­lich bei S. Ribold: Tel. 01575 5708015