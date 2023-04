Erneut ver­such­ten Betrü­ger mit der Masche des Schock­an­rufs Bür­ge­rin­nen und Bür­ger um ihr Erspar­tes zu brin­gen. Eine Viel­zahl von Anru­fen regi­strier­te die ober­frän­ki­sche Poli­zei dies­mal im Raum Coburg und Bay­reuth. In rund zwei Dut­zend Fäl­len wand­te man sich am Diens­tag besorgt an die Ein­satz­zen­tra­le Ober­fran­ken und mel­de­te ver­däch­ti­ge Anru­fe, die man zuvor erhal­ten hat­te. Die mei­sten die­ser Betrü­ge­rei­en blie­ben glück­li­cher­wei­se im Ver­suchs­sta­di­um stecken, da die Ange­ru­fe­nen die Masche erkann­ten und den Hörer prompt auf­leg­ten. In zwei Fäl­len kam es jedoch zur Geldübergabe.

Am Diens­tag­mit­tag über­gab eine 84-Jäh­ri­ge in Küps Bar­geld in einem unte­ren fünf­stel­li­gen Euro­be­reich an einen unbe­kann­ten Geld­ab­ho­ler. Die Dame war in dem Glau­ben, dass sie hier­durch ihre Enke­lin vor dem Gefäng­nis bewah­ren würde.

Der männ­li­che Abho­ler kann wie folgt beschrie­ben werden:

zir­ka 35 – 40 Jah­re alt

nor­ma­le Statur

brau­ne, sehr kur­ze Haare

er trug einen auf­fäl­lig hell­grü­nen Pullover

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg ermit­telt und bit­tet um Hin­wei­se aus der Bevöl­ke­rung. Wer am Diens­tag­mit­tag, zwi­schen 11 Uhr und 12 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge im Bereich Küps, ins­be­son­de­re im Gemein­de­teil Johan­nis­thal bemerkt hat, wird gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 bei der Kri­po Coburg zu melden.

Auch in Bay­reuth wur­de einem 60-Jäh­ri­gen in einem Anruf vor­ge­gau­kelt, dass sei­ne Toch­ter einen töd­li­chen Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht habe und er nun eine Kau­ti­on zah­len müs­se. Daher über­gab der hilfs­be­rei­te Bay­reu­ther am Diens­tag­abend im Zeit­raum von 16.45 Uhr – 17.15 Uhr einen mitt­le­ren fünf­stel­li­gen Geld­be­trag an eine unbe­kann­te, weib­li­che Per­son in der Opern­stra­ße in Bayreuth.

Die weib­li­che Geld­ab­ho­le­rin wird wie folgt beschrieben:

zir­ka 30 Jah­re alt

in etwa 168 Zen­ti­me­ter groß

kräf­ti­ge Statur

lan­ge, schwar­ze Haa­re, die zu einem Pfer­de­schwanz gebun­den waren

sie trug eine auf­fäl­li­ge Jacke mit Leo­par­den­mu­ster und führ­te eine weiß gemu­ster­te Hand­ta­sche mit sich

Die Kri­mi­nal­po­li­zei mit Zen­tral­auf­ga­ben bit­tet Zeu­gen, die am Diens­tag­nach­mit­tag von 16.15 Uhr – 17.15 Uhr im Bereich Opern­stra­ße und Luit­pold­platz in Bay­reuth ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder Fahr­zeu­ge beob­ach­tet oder eine Frau mit pas­sen­der Per­so­nen­be­schrei­bung wahr­ge­nom­men haben, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 zu melden.