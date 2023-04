Mit einem Akti­ons­tag rund um das Fahr­rad star­tet Coburg am Sams­tag, 22. April 2023, ganz offi­zi­ell in die Rad­fahr-Sai­son. Zwi­schen 10.00 und 15.00 Uhr heißt es in der Innen­stadt: Mit­ma­chen und Aus­pro­bie­ren aus­drück­lich erwünscht. Zwi­schen Ket­schen­gas­se und Stein­weg ist aller­hand für Groß und Klein gebo­ten: Händ­ler bie­ten Rabat­te, Wage­mu­ti­ge lockt der Pump Track, Ideen für das Coburg von Mor­gen wer­den prä­sen­tiert, und vie­les mehr.

Ab 10.00 Uhr wird die gesam­te Fuß­gän­ger­zo­ne vom Stein­weg bis ein­schließ­lich zum Ket­schen­tor zur Ver­an­stal­tungs­flä­che – pri­va­te Auto­fahr­ten sind nicht mög­lich. Bei Bedarf nut­zen Sie bit­te die Park­häu­ser und den Ang­erpark­platz. Bus­se wer­den wei­ter­hin auf gewohn­ter Strecke unter­wegs sein. Die Fahr­ten mit dem Stadt­bus sind am Fahr Rad! Tag kostenfrei.

Neben den bekann­ten fest­in­stal­lier­ten Rad­stän­dern wird es in Zukunft bei Ver­an­stal­tun­gen auch mobi­le Rad­stän­der geben. Die­se wer­den am Fahr Rad! Tag um 11.15 Uhr in der Ket­schen­gas­se offi­zi­ell übergeben.

Am Fahr Rad! Tag brin­gen Sie zwei Rik­schas und zwei Con­fe­rence-Bikes von A nach B. Die mobi­le Velo-Bar von Hop­fen & Malz bie­tet Was­ser, haus­ge­mach­te Limo­na­den, Spritz-Varia­tio­nen und Bier.

Eine Über­sicht über alle Aktio­nen fin­den Sie auf www​.coburg​.de/​f​a​h​r​r​a​d​tag.