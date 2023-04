Bezirks­po­kal­fi­na­le in der Adam Rie­se Hal­le und Heim­spiel der TsV-ler

Die Staf­fel­stei­ner Bas­ket­bal­ler konn­te auch ihr vor­letz­tes Heim­spiel gegen Post SV Bam­berg lei­der nicht gewin­nen. Die Haus­her­ren konn­ten ledig­lich im ersten Vier­tel offen­siv gut mit­hal­ten. im Zwei­ten Spiel­ab­schnitt lief lei­der nicht viel zusam­men, sodass man ab da an bereits einen zwan­zig Punk­te­rück­stand hin­ter­her­lief und somit das End­ergeb­nis am Ende deut­lich bei 67:103 lag.

Das High­light des heu­ti­gen Spiel­ta­ges war aber erneut die Aus­rich­tung des Bezirks­po­kals in der Adam Rie­se Hal­le wo die Gast­ge­ber des RSC Ober­haid zum Pokal­tur­nier einluden.

In der ersten Par­tie des Tages setz­te sich der RSC Ober­haid am Ende gegen den 1. FC Bau­nach mit 86:72 durch und stand somit als erster Fina­list fest.

In dem zwei­ten Match unter­la­gen die Män­ner des TS Kro­nach mit 61:79 dem SV Pett­stadt und somit stand die Final­par­tie fest.

Um 19 Uhr zum Jump soll­te sich den 80–100 Zuschau­en in der Adam Rie­se Hal­le ein packen­des und span­nen­des Pokal­fi­na­le bevorstehen.

Von Beginn an spiel­ten bei­de Mann­schaf­ten ein sehr hohes Tem­po mit vie­len schö­nen und erfolg­rei­chen Aktio­nen auf bei­den Sei­ten. So blieb es bereits bis zur Halb­zeit eine enge Kiste, wo der SV Pett­stadt den­noch mit einer klei­nen Füh­rung das Par­kett ver­las­sen konnte.

Nach­dem Sei­ten­wech­sel ändert sich vor­erst nicht viel. Nach wie vor punk­te­ten bei­den Mann­schaft gut und dies trotz wei­ter­hin hohem Tem­po. Ober­haid konn­te sich zum Ende des drit­ten Vier­tels den­noch einen klei­nen Vor­sprung erspie­len, von dem sich Pett­stadt aber nicht abschüt­teln lies und wei­ter­hin auf Kurs blieb. Zum Ende der regu­lä­ren Spiel­zeit stand ein Unent­schie­den am Score­board, was die zahl­rei­chen Fans laut­hals fei­er­ten und sich somit auf eine Over­ti­me freu­en konn­ten. Eine packen­de Ver­län­ge­run­gen mit viel Span­nung wur­de allen Anwe­sen­den gebo­ten und letzt­lich setz­te sich Ober­haid am Ende knapp mit 96:91 gegen SV Pett­stadt durch und konn­te erneu­te den Pokal für sich gewinnen.

Ein schö­nes Tur­nier mit guten Schieds­rich­ter­lei­stun­gen in schön­stem Ambi­en­te in der Bad Stadt.

Jonas Boy­sen