Der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. zeigt vom 20. April bis zum 20. Mai 2023 Arbei­ten der Würz­bur­ger Metall­bild­haue­rin Ange­li­ka Sum­ma in der Haupt­stel­le der Spar­kas­se Kulm­bach Kro­nach –Kulm­bach in der Fritz-Horn­schuch-Str. 10 in Kulmbach.

Die Werk­schau unter dem The­ma „Draht­Werk“ zeigt das bevor­zug­te Mate­ri­al der Künst­le­rin: Draht in allen erdenk­li­chen Stär­ken. Mit den ver­schie­den­sten Tech­ni­ken wie Wickeln, Ver­kno­ten, Knüp­fen, Häkeln, aber auch Löten und Schwei­ßen, formt Sum­ma aus Dräh­ten fili­gra­ne Klein­ob­jek­te eben­so wie raum­grei­fen­de Skulp­tu­ren. Immer geht es dabei um das Ent­wickeln eines pla­sti­schen Volu­mens. Die­ses nimmt meist in einer geo­me­tri­schen Form sei­nen Anfang, endet dann in einem geschlos­se­nen, man­ches Mal chao­tisch anmu­ten­den Gan­zen. Die Bild­haue­rin nutzt dabei die Wider­spen­stig­keit wie Bieg­sam­keit des Mate­ri­als, ohne jedoch bestim­mend zu sein. So ent­ste­hen eigen­wil­li­ge Gebil­de – labil und anschmieg­sam, unnah­bar, aggres­siv und nicht sel­ten ironisch.

Die Werkse­rie aus zel­len­ar­ti­gen Draht­s­kulp­tu­ren mit dem Titel Skulp­ton ver­steht Ange­li­ka Sum­ma als Alle­go­rie der Ent­ste­hung von Kunst und Welt glei­cher­ma­ßen. Mit dem Neo­lo­gis­mus „Skulp­ton“ bezeich­net sie eine Skulp­tur in sta­tu nas­cen­di. Eine Skulp­tur in ele­men­ta­rem Zustand, die klein­ste, abstrak­te, fik­ti­ve Ein­heit der bild­haue­ri­schen Tätig­keit. Ihre Arbeit ist dabei nur eine Moment­auf­nah­me eines immer­wäh­ren­den Pro­zes­ses eines unend­lich aus­ge­dehnt zu den­ken­den Net­zes, des­sen vir­tu­el­le Kno­ten einer schein­bar eige­nen Zeit ent­spre­chend pul­sie­ren, sich ver­bin­den, lösen, erneut und anders ver­bin­den. Alles ist in die­sem Gedan­ken­spiel nur eine mehr oder weni­ger ener­gi­sche Ver­dich­tung von sei­ner­seits nur ver­dich­te­ten Netzbestandteilen.

Auch Sie soll­ten sich den Arbei­ten von Ange­li­ka Sum­ma rich­tig ver­bun­den füh­len. Viel­leicht ent­decken Sie sogar ein frei­lich nur schein­bar loses Ende, einen Kno­ten, eine Idee, an der Sie andocken kön­nen. Tat­säch­lich sind Sie jedoch immer schon Bestand­teil eines sol­chen, die­ses Netz­wer­kes. Das ist, was die Würz­bur­ger Bild­haue­rin selbst in Bann hält, ihre Ver­knüp­fun­gen bei­na­he medi­ta­tiv, gebets­müh­len­ar­tig und mit bewun­derns­wer­ter Geduld ent­ste­hen lässt.

Eröff­net wird die Aus­stel­lung am Don­ners­tag, den 20. April um 18 Uhr in der Schal­ter­hal­le der Haupt­stel­le der Spar­kas­se Kulm­bach-Kro­nach in Kulm­bach. Tho­mas Schim­mel und Mat­thi­as Butzlaff laden mit ihrer Musik dazu ein, die Kunst aus ver­schie­de­nen Blick­win­keln haut­nah zu betrach­ten. Zu sehen sind die Wer­ke bis zum 25. Mai zu den jeweils übli­chen Schalterzeiten.

Ange­li­ka Sum­ma – Über:blicken