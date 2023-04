Frei­tags­de­bat­te: Natur­schutz und Ener­gie­wen­de – zwei unglei­che Partner

Frei­tag, 21.04.2023, 18.00 Uhr

Das rasan­te Aus­bau­tem­po bei den erneu­er­ba­ren Ener­gien und die Suche nach geeig­ne­ten Flä­chen und Räu­men führt immer wie­der zu Kon­flik­ten mit dem Naturschutz.

Aktu­el­le Ent­wick­lun­gen zei­gen einen nega­ti­ven Trend zum Flä­chen­druck rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien auf wert­vol­le Grün­land­stand­or­te und unzer­schnit­te­ne Wald­ge­bie­te in wind­rei­chen Höhen­la­gen. Zwar ist die Ener­gie­wen­de ein wich­ti­ges Ziel, doch das Flä­chen­po­ten­zi­al soll­te erst dort aus­ge­schöpft wer­den, wo sen­si­ble und gefähr­de­te Arten und Lebens­räu­me nicht zusätz­lich gestört oder bedroht wer­den. Dabei fällt die Bewer­tung der Stand­ort­eig­nung und die Gewich­tung natur­schutz­fach­li­cher Fra­gen auf­fal­lend unter­schied­lich aus, je nach­dem wel­ches ener­gie­po­li­ti­sche oder natur­schutz­fach­li­che Ziel von den Akteu­ren ver­folgt wird. Gene­rell scheint die Dis­kus­si­on durch einen Man­gel an Fach­in­for­ma­tio­nen und ein feh­len­des Ver­trau­en in die han­deln­den Akteu­re geprägt zu sein. Um hier eine Ver­sach­li­chung vor­an­zu­brin­gen, wol­len wir mit Exper­ten aus der Ener­gie­wirt­schaft, mit Fach­leu­ten aus Land- und Forst­wirt­schaft, sowie Akteu­ren aus Natur­schutz und Poli­tik diskutieren.

Lei­tung: Dr. Oli­ver Thaß­ler, LBV Bezirks­ge­schäfts­stel­len­lei­ter Oberfranken

Ort: Umwelt­in­for­ma­ti­ons­zen­trum Lindenhof

Ein Hoch­beet anle­gen und rich­tig bewirtschaften

Sams­tag, 22.04.2023, 14:30 – 16:30 Uhr

Ein Hoch­beet ermög­licht rücken­scho­nen­des und sehr effek­ti­ves Gärt­nern, da es reich­lich Nähr­stof­fe und eine schnel­le Kom­po­stie­rung von Grün­gut bie­tet. Am Lin­den­hof gärt­nern wir seit 7 Jah­ren mit Hoch­bee­ten. Der Work­shop bie­tet Pra­xis­tipps zum Bau, Befül­len und Bewirt­schaf­ten eines Hoch­bee­tes. Auch die Pflanz­pla­nung ist wich­tig, da der Nähr­stoff und Humus­ge­halt im Hoch­beet zwar sehr hoch, der Platz aber begrenzt ist.

Bit­te Arbeits­klei­dung, Arbeits­hand­schu­he mitbringen.

Lei­tung: Tho­mas Kapp­auf, Bil­dungs­re­fe­rent beim LBV

Kosten: LBV-Mit­glie­der 8 €, Nicht-Mit­glie­der 10 €

Den Sän­gern auf der Spur: Vogel­stim­men im ÖBG

Sonn­tag, 23.04.2023, 6:00 Uhr

Die Vogel­ex­kur­si­on im Öko­lo­gisch-Bota­ni­schen Gar­ten mit sei­nen vie­len ver­schie­de­nen Lebens­räu­men und sei­ner arten­rei­chen Vogel­welt hat inzwi­schen schon Tra­di­ti­on. Auch in die­sem Jahr wol­len wir den Sän­gern auf die Spur gehen und die Stim­men von Hecken­brau­nel­le, Mönchs­gras­mücke, Sing­dros­seln und ande­ren Vögeln erkun­den. Wenn vor­han­den, Fern­glas mitnehmen.

Lei­tung: Robert Pfei­fer, LBV- Kreisgruppe

Treff­punkt: Haupt­ein­gang zum ÖBG am Cam­pus des Universitätsgeländes

Dau­er: ca. 1,5 Stunden

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter https://oberfranken.lbv.de/umweltstationen/lindenhof‑1/