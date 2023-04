Das Erz­bi­schöf­li­che Ordi­na­ri­at Bam­berg dankt von Her­zen allen, die sich in stil­ler Trau­er mit uns ver­bun­den fühl­ten und Ihre Anteil­nah­me und Wert­schät­zung durch Gebet, trö­sten­de Wor­te, Schrift‑, Kranz‑, Blu­men- und Geld­zu­wen­dun­gen zum Aus­druck brach­ten, sowie all denen, die ihn auf sei­nem letz­ten Weg begleiteten.

Vie­len Dank auch den Fah­nen­trä­gern, die den letz­ten Gang von DV Msgr. Wolf­gang Witz­gall von der Kir­che bis zum Fried­hof beglei­tet haben.

Es tut gut, wenn man in der Situa­ti­on des mensch­li­chen Abschieds­neh­mens weiss, dass Trau­er und Leid mit­ge­tra­gen wird. Es ist schwer, wenn ein gelieb­ter Mensch in die Herr­lich­keit Got­tes vor­aus­geht, aber es tut gut, so viel mensch­li­che Anteil­nah­me und Trost zu erfahren.

Wir dan­ken auch Richard Traut­ner, der die Trau­er­fei­er und die Bestat­tung gefilmt hat, sodass uns eine letz­te Erin­ne­rung bleibt: