Auf ein Ange­bot des Tanz­sport­clubs Rhyth­mus e.V. macht jetzt der Stadt­ver­band für Sport auf­merk­sam. Für die­ses Früh­jahr bie­tet der Ver­ein ein Work­shop-Pro­gramm an, das sich nicht nur an Ver­eins­mit­glie­der, son­dern ins­be­son­de­re auch an exter­ne Inter­es­sen­ten wen­det. „Ein schö­nes Ange­bot unse­res Mit­glieds, dass auch Nicht­mit­glie­der in den Genuss der Work­shops kom­men kön­nen“, sagt Wolf­gang Reich­mann, erster Vor­sit­zen­der des Stadt­ver­ban­des für Sport. Wei­te­re Work­shops sind in Pla­nung, ein regel­mä­ßi­ger Blick auf die Web­sei­te lohnt sich. Anmel­dun­gen sind mög­lich über die Inter­net­sei­te des Tanz­sport­clubs Rhyht­mus e.V. unter: www​.tanz​sport​-bam​berg​.de/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​u​n​s​e​r​-​a​n​g​e​b​o​t​/​w​o​r​k​s​h​ops.

Der Stadt­ver­band für Sport in Bam­berg e.V. – er ver­steht sich als star­ker Ansprech­part­ner für die Ver­ei­ne rund um den Sport in Bam­berg. Mehr über den Stadt­ver­band gibt es online unter www​.sport​ver​band​-bam​berg​.de