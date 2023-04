„Kuri­os!“ mit Andre­as Chwatal

Von 29. April bis 30. Juli 2023 belebt die Kunst­in­stal­la­ti­on „Kuri­os!“ des Münch­ner Künst­lers Andre­as Chwa­tal das Kai­ser­ap­par­te­ment der Neu­en Resi­denz. Der Künst­ler ergänzt die histo­ri­sche Aus­stat­tung mit zeit­ge­nös­si­scher Kunst, iro­ni­siert und ver­tieft das barocke Gesamt­kunst­werk mit eige­nen Arbei­ten und Wer­ken befreun­de­ter Künst­le­rin­nen und Künst­ler. Dabei kom­men vor allem Zeich­nun­gen, Gemäl­de, Mixed-Media-Instal­la­tio­nen und Kera­mi­ken zum Ein­satz, die in einen span­nen­den Dia­log mit der histo­ri­schen Aus­stat­tung des Appar­te­ments treten.

Mati­née am 29. April – „Zeit­ge­nös­si­sche Kunst in histo­ri­schen Räu­men – eine frucht­ba­re Begegnung?“

Am Sams­tag, 29. April, fin­det um 11 Uhr eine Mati­née zur Aus­stel­lung statt. Es spre­chen Nora-Euge­nie Gom­rin­ger, die Direk­to­rin des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia, und Andre­as Chwa­tal zum The­ma „Zeit­ge­nös­si­sche Kunst in histo­ri­schen Räu­men – eine frucht­ba­re Begeg­nung?“. Mode­riert wird das Gespräch von Dr. Seba­sti­an Kar­natz, zustän­di­ger Muse­ums­re­fe­rent der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung für Bamberg.

Der in Regens­burg gebo­re­ne Künst­ler Chwa­tal wur­de für sein Gesamt­werk mit einem Jah­res­sti­pen­di­um des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia Bam­berg aus­ge­zeich­net und krönt sei­nen Auf­ent­halt in Bam­berg mit die­ser Inter­ven­ti­on. Bei der Aus­stel­lung unter dem Titel „Kuri­os!“ sind zudem Arbei­ten von Garance Arca­di­as (Mün­chen), Ulri­ke Buck (Ber­lin), David Luis Grimm (Bam­berg), Eun­seok Han (Seo­ul), Melis­sa May­erG­al­braith (Mün­chen), Mir­ko Miel­ke (Bam­berg, Ber­lin), Bert­hold Reiß (Mün­chen), Anne Röß­ner (Mün­chen) und Seba­sti­an Wie­land (Ber­lin) zu sehen.

Die Aus­stel­lung wird mit Unter­stüt­zung des Inter­na­tio­na­len Künst­ler­hau­ses Vil­la Con­cor­dia Bam­berg realisiert.

Die Neue Resi­denz Bamberg

Die Neue Resi­denz Bam­berg, letz­te der fürst­bi­schöf­li­chen Hof­hal­tun­gen in Bam­berg, ver­ei­nigt sich am Dom­platz zusam­men mit dem Dom und ande­ren bedeu­ten­den bau­li­chen Zeug­nis­sen aus einem Jahr­tau­send Bam­ber­ger Geschich­te zu einer der groß­ar­tig­sten Platz­an­la­gen Deutsch­lands. Sie ist Teil des UNESCO-Welt­kul­tur­er­bes „Alt­stadt Bam­berg“. Mit ihrer bau­li­chen Ent­wick­lung an domi­nan­ter Stel­le im Stadt­bild und in ihrer im Lau­fe der Jahr­hun­der­te immer wie­der ergänz­ten und erneu­er­ten Aus­stat­tung legt die Resi­denz bau­li­ches Zeug­nis ab über die letz­ten 300 Jah­re wech­sel­vol­ler Geschich­te. Die ehe­ma­li­ge fürst­bi­schöf­li­che Resi­denz der Spät­re­nais­sance ver­eint unter ihrem Dach heu­te ein bedeu­ten­des Raum­kunst­mu­se­um der Baye­ri­schen Schlös­ser­ver­wal­tung, eine Zweig­ga­le­rie der Baye­ri­schen Staats­ge­mäl­de­samm­lun­gen und die Staats­bi­blio­thek Bamberg.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Neu­en Resi­denz Bam­berg fin­den Sie unter www​.resi​denz​-bam​berg​.de.