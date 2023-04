Die Park­decks E2 bis E7 des Park­hau­ses Kro­nen­gar­ten sind am 21. April 2023 und die Park­decks E1 bis U4 am 28. April 2023 von 7:00 bis 12:00 Uhr gesperrt. Der Grund hier­für sind Inspek­ti­ons- und War­tungs­ar­bei­ten, wel­che die Stadt­wer­ke Forch­heim an die­sem Tag durchführen.

Die Stadt­wer­ke Forch­heim bit­ten alle Nut­zer des Park­hau­ses, in dem oben genann­ten Zeit­raum auf die offe­nen Park­decks aus­zu­wei­chen. Es befin­den sich auch noch ein­mal Hin­weis­schil­der im Park­haus. Die Tief­ga­ra­ge am Para­de­platz ist wie gewohnt geöff­net und kann eben­falls genutzt werden.

Bei Fra­gen steht die Zen­tra­le unter der 09191 613 0 gern zur Verfügung.