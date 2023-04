Die Volks­hoch­schu­le (vhs) Bam­berg Stadt bie­tet am Sams­tag, 29. April, drei Füh­run­gen an, bei den die von Mar­kus Lüpertz geschaf­fe­nen Fen­ster in St. Eli­sa­beth im Mit­tel­punkt ste­hen. Stadt­hei­mat­pfle­ge­rin Ste­pha­nie Eiß­ing M.A. erläu­tert, wie Lüpertz in sei­nen Glas­fen­stern einen Bogen von histo­ri­schen Bege­ben­hei­ten aus dem Leben der hei­li­gen Eli­sa­beth über aus­ge­wähl­te Wer­ke der Barm­her­zig­keit bis zu aktu­el­len Pro­ble­men unse­rer Gegen­wart Spannt. Die Füh­rung „Glau­be und Licht“ (Kurs­num­mer 8430 und 8431), beginnt um 10 Uhr bzw. 11.30 Uhr, die Füh­rung „Glau­be, Licht und Far­be“ (Kurs­num­mer 8434) beginnt um 14.30 Uhr. Anmel­dung mit Kurs­num­mer auf www​.vhs​-bam​berg​.de oder tele­fo­nisch unter 0951/87–1108.