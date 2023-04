Eine Aus­stel­lung im Ecken­ta­ler Rat­haus zeigt histo­ri­sche Auf­nah­men aus der Samm­lung von Dr. Mar­ti­na Swi­tal­ski und aktu­el­le Fotos von Hel­mut Mey­er zur Capellen.

Wer erin­nert sich an die Schuh­fa­brik an der B2 oder die Armen­häu­ser in Forth? Wer weiß, dass 1945 über 236 Volks­deut­sche von der Krim im Schloss Büg ein­quar­tiert wur­den? Wer kennt die Zwangs­ar­bei­ter der umlie­gen­den Dör­fer? Wer ahnt hin­ter dem Sied­lungs­bau die 409 Suden­ten­deut­schen, die 1946 auf­ge­nom­men wur­den? Sol­che neu­en Per­spek­ti­ven auf die For­t­her Geschich­te ermög­licht eine Aus­stel­lung im Ecken­ta­ler Rat­haus. Zu sehen ist sie bis zum 26. Mai 2023.

Dafür hat der Ecken­hai­der Foto­graf Hel­mut Mey­er zur Capel­len Orte in Forth auf­ge­nom­men, zu denen die Histo­ri­ke­rin Dr. Mar­ti­na Swi­tal­ski histo­ri­sche Auf­nah­men besitzt. Die Aus­stel­lung im Rat­haus lädt zum Ver­gleich ein und der Bild­band „Forth.Der Ort“ erhellt die histo­ri­schen Hintergründe.

Neben Fami­li­en­ge­schich­ten und Häu­ser­ge­schich­ten fin­den sich in dem Buch auch Auf­zeich­nun­gen zu „Rauf­hän­del mit Faust­schlä­gen, Stöcken oder Bier­krü­gen“ in For­t­her Wirts­häu­sern, in denen auch „Pflanz­schu­len für unehe­li­che Gebur­ten“ dia­gno­sti­ziert wur­den, aber auch die aber­gläu­bi­schen Auf­zeich­nun­gen der Helms Rettl aus der Büg. Fitz­ge­rald Kusz‘ Urgroß­mutter hat­te fünf Kin­der von fünf Bau­ern und brach­te die­se als Bade­rin durch. Neben­bei notier­te sie apo­ka­lyp­ti­sche Horo­sko­pe, die der Uren­kel bewahrt hat.

Der Bild­band „Forth.Der Ort“ ist erhält­lich in der Bücher­ecke, im Medi­en­cen­ter End­reß und im Frohn­ho­fer Müh­len­läd­la oder unter der ISBN 978–3‑939171–75‑1. Die Aus­stel­lung im Rat­haus kann zu den übli­chen Öff­nungs­zei­ten besich­tigt wer­den (Mo bis Fr 8 bis 12 Uhr, Di zusätz­lich 14 bis 18 Uhr).