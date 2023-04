Am kom­men­den Frei­tag jährt sich der bay­ern­wei­te 24-Stun­den-Blitz­ma­ra­thon zum zehn­ten Mal. Auch die ober­frän­ki­schen Dienst­stel­len lei­sten mit zahl­rei­chen Mess­stel­len ihren Bei­trag zur Ver­kehrs­si­cher­heit. Über­höh­te und nicht ange­pass­te Geschwin­dig­keit war auch im Jahr 2022 eine der Hauptunfallursachen.

Rasen kann töten

Nach wie vor ist zu hohe und nicht ange­pass­te Geschwin­dig­keit eine der Haupt­ur­sa­chen für töd­li­che Ver­kehrs­un­fäl­le. Bay­ern­weit hat­ten etwa ein Vier­tel aller töd­li­chen Ver­kehrs­un­fäl­le über­höh­te Geschwin­dig­keit als Ursa­che – in Ober­fran­ken sogar fast die Hälf­te. Die Sta­ti­stik zeigt deut­lich, dass die Über­wa­chung der Geschwin­dig­keit wei­ter­hin ele­men­tar wich­tig ist, um Ver­kehrs­un­fäl­le zu vermeiden.

Euro­pa­wei­ter Speedmarathon

Die Prä­si­di­en der Baye­ri­schen Lan­des­po­li­zei betei­li­gen sich an dem ein­wö­chi­gen, euro­pa­wei­ten Speed­ma­ra­thon, der die­ses Jahr am Mon­tag, 17. April, star­te­te. Am Schwer­punkt­tag von Frei­tag, 21. April, 6 Uhr, bis Sams­tag, 22. April, 6 Uhr, wer­den Kräf­te der ober­frän­ki­schen Poli­zei an etwa 80 mög­li­chen Mess­stel­len ver­stärkt ver­tre­ten sein.

Ziel der Akti­on ist es, Ver­kehrs­teil­neh­men­de auf die Gefah­ren über­höh­ter Geschwin­dig­keit auf­merk­sam zu machen und in die­sem Hin­blick das Ver­ant­wor­tungs­be­wusst­sein zu stei­gern. Des­we­gen sind bereits im Vor­feld alle baye­ri­schen Mess­stel­len auf der Inter­net­sei­te des Baye­ri­schen Innen­mi­ni­ste­ri­ums, unter fol­gen­dem Link, öffent­lich ein­seh­bar: https://​www​.stmi​.bay​ern​.de/​m​e​d​/​a​k​t​u​e​l​l​/​a​r​c​h​i​v​/​2​0​2​3​/​2​3​0​4​2​1​b​l​i​t​z​m​a​r​a​t​h​on/