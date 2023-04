Jugend­hil­fe­aus­schuss tagt

Der Jugend­hil­fe­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Don­ners­tag, 20. April, um 16:00 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem die Fami­li­en­TOU­REN des Fami­li­en­bünd­nis­ses, ein Vor­trag über den „Teil­plan Jugend – Erwach­sen­wer­den in Erlan­gen“ sowie die Ein­füh­rung des gebun­de­nen Ganz­tags an der Micha­el-Poesch­ke-Grund­schu­le zum näch­sten Schuljahr.

Bür­ger­mei­ster bei Früh­jahrs-Voll­ver­samm­lung des Sportverbands

Der Sport­ver­band Erlan­gen kommt am Don­ners­tag, 20. April, zu sei­ner Früh­jahrs-Voll­ver­samm­lung zusam­men. Sie fin­det in der DAV Spar­kas­sen Berg­welt (das neue DAV Klet­ter- und Ver­eins­zen­trum) in der Hart­mann­stra­ße 116 statt. Einer Ein­la­dung dazu folgt Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth.

Stadt­teil­bei­rat Süd trifft sich

Der Stadt­teil­bei­rat Süd kommt am Don­ners­tag, 20. April, im Ohm-Gym­na­si­um (Am Röthel­heim 6, Haus B 01) zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Die Sit­zung beginnt um 19:30 Uhr. The­men sind die Nah­ver­sor­gung an der Theo­dor-Heuss-Anla­ge, die Nachverdichtung/​Sanierung Rathen­au und ande­res mehr.

Grab­ma­le wer­den auf Stand­si­cher­heit überprüft

Nach Been­di­gung der Frost­pe­ri­ode ist die Fried­hofs­ver­wal­tung der Stadt ein­mal jähr­lich dazu ver­pflich­tet, die Stand­si­cher­heits­über­prü­fung von Grab­ma­len auf allen städ­ti­schen Fried­hö­fen durch­zu­füh­ren. Die­se Über­prü­fung fin­det ab Mon­tag, 24. April, statt. Bei Fra­gen steht die Fried­hofs­ver­wal­tung tele­fo­nisch (09131 86–1990) zur Verfügung.

Fahr­bahn­decken­erneue­run­gen: Öst­li­che Burg­berg­stra­ße an der Reihe

Nach Abschluss der Erneue­rungs­ar­bei­ten an der Fahr­bahn­decke in der west­li­chen Burg­berg­stra­ße ist jetzt ab Mon­tag, 24. April, der öst­li­che Teil an der Rei­he. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt­ver­wal­tung mit­teilt, ist der Bereich zwi­schen Raths­ber­ger und Pla­ten­stra­ße dann bis Mitt­woch, 24. Mai, gesperrt.

Die Bau­maß­nah­men wer­den jeweils unter Voll­sper­rung durch­ge­führt. Hier­bei wird jeweils die vor­han­de­ne Deck­schicht aus Asphalt abge­fräst, Aus­bes­se­run­gen an Auf­gra­bun­gen und Ent­wäs­se­rungs­lei­tun­gen durch­ge­führt, Ein­bau­ten ange­passt, teil­wei­se Rand­ein­fas­sun­gen und Geh­we­ge erneu­ert, sowie eine neue Asphalt­deck­schicht inklu­si­ve Mar­kie­rung hergestellt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sper­rung in der Max-Busch-Straße

Auf­grund von einer Neu­an­la­ge von meh­re­ren Haus­an­schlüs­sen kommt es zu einer Voll­sper­rung in der Max-Busch-Stra­ße. Wie das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt mit­teilt, ist der Bereich auf Höhe der Haus­num­mer 14 zwi­schen Schil­ler- und Fich­te­stra­ße davon betrof­fen. Info: www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Info­ver­an­stal­tung zum Güterzugtunnel

Die Deut­sche Bahn (DB) plant einen Güter­zug­tun­nel, der den Eisen­bahn­be­trieb rund um die Nach­bar­stadt Fürth nach­hal­tig ent­la­sten wird. Der Tun­nel ist das zen­tra­le Bau­werk einer neu­en, 14 Kilo­me­ter lan­gen Güter­ver­kehrs­strecke zwi­schen Nürn­berg und Elters­dorf. Am Mon­tag, 24. April, um 17:30 Uhr lädt die DB in Nürn­berg in den Räu­men der Ale­vi­ti­schen Gemein­de e. V. (Reh­dor­fer Stra­ße 6) zu einer ersten Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung ein. Wei­te­re Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tun­gen in Fürth und Erlan­gen sind geplant. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen im Inter­net unter www​.bahn​aus​bau​-nuern​berg​-bam​berg​.de.